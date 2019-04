Qué hacer este sábado | Luisa Sobral, una "Rosa" en Pontevedra

El nombre de Luísa Sobral, una de las compositoras e intérpretes más reconocidas de Portugal, empezó a sonar para el gran público gracias al tema "Amar pelos dois", cedido a su hermano Salvador Sobral y ganador de Eurovisión en 2017. Este sábado actúa en el Ciclo Voices de Pontevedra, donde presentará su quinto álbum, "Rosa", su disco más personal, maduro e íntimo, producido por Raül Refree, productor de Sílvia Pérez Cruz, Mala Rodríguez y Rosalía, entre otros. - pazo da cultura, pontevedra - 21.00 - 17.84-19.87 E

CONCIERTOS

Vigo

Saratoga y Motores. Después de una gira de regreso, un disco con una nueva formación y un tour conmemorativo por el 25 aniversario de la banda, Saratoga vuelve con el disco más maduro de su carrera, "Aeternus", que mantiene una intensidad arrolladora de principio a fin. Unos versos en latín dan el pistoletazo de salida a un disco que camina como una apisonadora, disparando temas con la garra de los grandes clásicos de la banda, pero con un sonido y unos matices muy actuales. Por su parte, los gallegos Motores traen a Vigo como invitados a Cereijo de Los Suaves, Emi de Iron Hunter y Rober Suzuka. Tocarán temas de su último disco, "18¨". - SALA MASTERCLUB - 22.00 - 20/23 E VIP 30 E

Maruja Limón. El grupo de Barcelona llega a Vigo con el apoyo del circuito Girando por Salas (GPS). Presenta su primer disco, "Más de ti", que les ha valido el premio a Artista Revelación en los ARC, los galardones de la industria musical catalana. Sus canciones dan voz a las historias cotidianas, y están acompañadas con ritmos y sonidos que oscilan entre el pop, la bossa nova, la rumba, el son y la bulería. - La Pecera - 22.30 - 6/8 E

Hijosdelasal. Banda de rock alternativo formada en Vigo en 2012, presenta "La señal". - La Fábrica de Chocolate Club - 22.0 - 8/10 E

Antonio Tato. Mostrará los temas de su primer disco, "Snake, Sailors & Fire". Sonarán canciones de Bob Dylan, Johnny Cash, Hank Williams, Micah P. Hinson, Tom Waits... - el contrabajo club - 23.00 - 3 E

Suso Cortegoso. "Waiting for god" (or not), proyecto artístico-musical en el que el músico y artista (guitarra, bajo, piano y voz) se deja acompañar por The Audio Video Music Band, con Manuel M. Romón, José Jamardo y Toni Monroy. - la galeriajazz - pases 21.00 y 22.30 - 2 E

Ourense

Remember Queen. Espectáculo musical basado en el grupo de Freddie Mercury. - auditorio municipal - 21.30 - desde 24 E

Santiago

Maneiro. El cantante de Heredeiros da Crus presenta "Acaricia mis arrugas". - auditorio abanca - 21.00 - desde 10 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Laranxus". De Teatro Avento. Verde é un extraterrestre que habita o planeta Laranxus 7. Leva unha vida do mais monótona e aburrida, só e sen ninguén con quen xogar. Teatro familiar, a partires dos 3 anos, sobre o verdadeiro valor da amizade. - sala ártika - 18.00 - 6 E