Qué hacer este sábado | Estos son los "Principios" de Cepeda

Número 1 en las listas de ventas de España, número 1 en iTunes, millones de reproduciones en YouTube... El "triunfito" gallego actúa en Vigo dentro de su "Gira Principios". Su primer álbum es una colección de canciones propias elaboradas con la complicidad del productor y compositor David Sansebastián, conocido por su trabajo junto a India Martínez, Antonio José o María Parrado, entre otros muchos. - auditorio mar de vigo - 21.00 - desde 24 €



CONCIERTOS

Vigo

Sés presenta en Vigo su nuevo disco, "Rabia ao silencio". Será un espectáculo acústico, íntimo y directo para traer a la Galicia del siglo XXI joyas musicales que en la pasada centuria llegaron en la voz de Carlos Puebla, Víctor Jara, Mercedes Sosa o Zeca Afonso. - teatro afundación - 21.00 - desde 10 €

Orquesta Clásica de Vigo interpreta The Fairy Queen (suite), de Henry Purcell ("La reina de las hadas"); Concierto para oboe en re menor, op. 8 n.º 9, de Vivaldi y Sinfonía n.º 45 en fa sostenido menor, de Haydn. - auditorio muncipal do concello de vigo - 20.30 - desde 10 €

Diego Pacheco. El guitarrista gallego actúa con su banda: Suso Feixón a la batería y percusión, Rafa Morales al bajo, Xiñor Tonichi a la guitarra, Javi Gdjazz a la trompeta y Javi Pacheco a la voz. Incluirán temas del segundo disco, aún en preparación, y más sorpresas. - sinatra cóctel bar - 22.00 - 10 €

Chamaquito Pistolas. Concierto en formato eléctrico. - la iguana club - 23.00 - 7 €

All In One Fest. Pablo Cameselle/ Combo Rainbow y Gaia Nai serán los invitados a esta noche de reggae. - el contrabajo club - 22.30 - entrada libre

Mos

Terbutalina. Con el grupo Copa Turbo; habrá empanada y El Chicho del Funk pondrá el hilo musical. - sala rebullón - 21.00 - 10 €

Tui

Les Deuxluxes. Concierto principal del festival Play-Doc, de la mano de SON Estrella Galicia. - metropol - 23.30 - 10/13 E



ESPECTÁCULO

Vigo

"Apocalipsis". Ópera rock circense que fusiona el riesgo del circo, rock en directo y el ritmo del teatro musical. - ifevi - 18.45 y 22.15 horas - desde 25 €

"Demasiado tarde". Teatro, a cargo de la compañía La Aldea. - sala ártika - 21.30 - 8/10 €