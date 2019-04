Qué hacer este domingo | Batucada antes de #ANosaReconquista

Los mejores planes de ocio para este domingo en Vigo y comarcas.



CONCIERTOS

Vigo

La Patrulla. Grupo de Baiona, en sesión vermú. - la leyenda del calvario - 12.30 - entrada gratuita

Sanamá. Grupo de batucada, calentará los prolegómenos del partido Celta-Real Sociedad, vital para la "reconquista" del equipo vigués. - balaídos - 18.00 - gratis con la entrada del partido

Cangas

Los Naipes son Andrés Cunha y Óscar Avendaño (Siniestro Total) y Toño López y Mauro Comesaña (The Soul Jacket), versionando temas de sus bandas favoritas de blues y rock and roll. - a fonte do galo - 20.00 horas - 5 €

Tui

Adriana Proenza. La joven cantante asturiana, que se mueve entre el R&B contemporáneo y el pop, actúa por primera vez en Galicia, en la sesión que Play-Doc y Sinsal SON Estrella Galicia proponen para la clausura de festival. - paseo fluvial - 13.00 - entrada libre