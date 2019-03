Qué hacer este viernes | The Soul Jacket ofrece un concierto muy especial

The Soul Jacket presenta este viernes en la sala viguesa Masterclub su último disco, "Plastic Jail", considerado como uno de los mejores del año pasado por diferentes webs y prensa especializada ("Ruta 66", "Mondosonoro"...). Este álbum le ha abierto al grupo vigués las puertas del plató de Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente, donde actuaron el pasado 12 de marzo. Además, la gira de presentación les llevará a recorrer el país por diferentes salas y festivales. "Este es un concierto especial para nosotros -comenta Toño López, vocalista de The Soul Jacket-, así que contaremos con la presencia de la sección de metales que participó en las sesiones de grabación en los estudios Radar: Diego 'Tornado' Alonso al saxo tenor y Antonio Otero al saxo barítono; Ify Agunyego, la voz de La Chata Soul; y la armónica de Oscar Avendaño". - sala masterclub, Vigo - 22.30 - 12/15 E en discos elepé y woutick.es

CONCIERTOS

Vigo

The Mani-las + Kurt Baker Combo. The Mani-las, el trío que integran Mariana Pérez (Sonic Trash, Rubia, Cora Bloom) a la batería, Maika Makovski (The Mani-las) al bajo y Olaia Bloom (Las Culebras, Cora Bloom) a la guitarra, ofrecerá en directo ese estilo riot grrrl, punk y rockabilly, de la mano de SON Estrella Galicia. Canciones de 2.30 minutos que no bajan de los 150 beats per minute, compuestas de ritmos que invitan a bailar, melodías y coros con tres potentes voces y canciones que le harían saltar las tuercas al mismísimo Frankenstein. Junto a ellas, el músico de pop y rock'n'roll Kurt Baker, ex de The Leftovers y The Kurt Baker Band. - La Iguana Club - 23.30 - 12/15 E

Colectivo Blue Invader con Icey M. + Kyotto + Smart-K + TB Dude. Blue Invaders es un sello español formado en Vigo creado por Ezzem, KYOTTO, Smart K y TB Dude. - la fábrica de chocolate club - 21.30 - 5/7 E

Denis + Banet. David Banet compartirá escenario con Denis Carballás, que presentará su nuevo disco. - el contrabajo club - 22.30 - 7 E

Pontevedra

Second. El grupo murciano presenta en Pontevedra "Anillos y raíces", dentro de la gira Escenarios Vibra Mahou. - karma - 21.30 - entradas agotadas

ESPECTÁCULOS

Vigo

Tributo del Rey León, de Simba a Kiara. Con personajes y canciones de "El Rey León", 9 artistas sobre el escenario, temas pop muy conocidos y hasta una jirafa de 3 metros. - Teatro Afundación - 19.00 - desde 14 E

Pontevedra

"Cavalleria Rusticana". Dentro del IV Festival de Ópera Ciudad de Pontevedra. - Auditorio sede afundación - 20.30 - desde 31 E