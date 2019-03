Qué hacer este sábado | Power pop desde L.A.

La Iguana Club acoge este sábado a uno de los músicos más reputados de Los Ángeles, Javier Escovedo, que fue líder de The Zeros (grupo clave en el punk de Los Ángeles de finales de los 70 y principios de los 80) y de The True Believers (considerados uno de los grupos pioneros del alt-country). La raíz de su sonido está en el power pop californiano, que va desde The Byrds a Red Kross pasando por Big Star y retomando la esencia de los primeros Beach Boys. Estará acompañado en el escenario por la banda The City Lights. - la iguana club, vigo - 23.00 - 12/15 E

CONCIERTOS

Vigo

Dani Fernández. La cuenta atrás está terminando para los fans de Auryn, porque prácticamente toda la banda tiene proyectos en solitario con el lanzamiento del cuarto en discordia, Dani Fernández. - la fábrica de chocolate - 20.30 - 15/18 E

Elasong Coro. Elasong es un coro de música moderna formada por 20 voces femeninas dirigidas por la Artista Carmen Rosende y acompañadas por Alberto Sanchez en el piano. - el contrabajo club - 23.00 - 3 E

Los Hermanos Cunha. Dos hombres y un destino: hacer que la gente disfrute con música de todas las épocas. Un repertorio variado, desde Roy Orbison a David Bowie, de Elvis Presley a Beatles o Raphael. - la pecera - 23.00 - 5 E

Nigrán

Pa Ti Na Ma. Flamenco. - maui playa américa - 23.59 - entrada libre

Cangas

Bum Motion Club + Jaguars. Bum Motion Club es una banda de Aranjuez (Madrid) que nada entre el shoegaze de bandas como Slowdive y el dream pop al tiempo que busca sonidos psicodélicos. - aturuxo - 22.30 - entrada no facilitada

Bueu

La Regadera presenta su tercer disco. - aturuxo - 22.30 - 5 E

Pontevedra

María do Ceo presenta "A fadista", un disco en el que el fado y la música gallega vuelven a convivir. - Auditorio Sede Afundación, Pontevedra - 20.30 - desde 15 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

Teatro Avento: "Polo meu aniversario, superpoderes", la historia de tres preadolescentes. - sala ártika - 18.00 - 6 E