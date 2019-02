Qué hacer este viernes | Luz Casal, un soplo de aire fresco en Ourense

Tras varios años de ausencia en la ciudad, Luz Casal presenta en Ourense su nuevo álbum "Que corra el aire". Diez nuevas canciones y un pequeño homenaje es lo que incluye este nuevo trabajo, el primero grabado y mezclado íntegramente en nuestro país de su carrera, tocado en directo en el estudio y producido por Ricky Falkner (Love of Lesbian, Iván Ferreiro). Un disco que como ella misma dice "entronca con lo que algunos consideran mi pasado y que para mí es mi presente". Un espectáculo que satisfará a sus seguidores más fieles y sorprenderá a todos aquellos que aman la buena música. - auditorio municipal, ourense - 20.30 - desde 40 E

CONCIERTOS

Vigo

Loren Tevra. Cantante, guitarrista y compositor gallego, presenta temas de composición propia creados desde sus inicios hasta material inédito. Natural de Palmeira-Ribeira (A Coruña), es miembro fundador del grupo de rock ribeirense "Tevra" (de ahí su nobme artístico). En 2012 entró a formar parte de la conocida banda Astarot, de Cangas do Morrazo. - la casa de arriba - 22.00 - entrada: 5 E con consumición

Yomelo Montosolo. El peculiar cantautor presenta las canciones de sus tres trabajos discográficos y los de su nuevo álbum, "Yomeliers". - la pecera - 23.00 - 3 E

Balea's. Un super grupazo formado por super musicazos que hacen versiones de blues, funk, soul, rock y temas propios. El grupo está formado por Rebeca Graña a la voz, Gabi Villar en la guitarra, Berto Rodriguez piano y guitarra, Gabriel Portel "chuba" al bajo y Max Gómez en la batería. - el contrabajo club - 23.00 - 5 E

Cangas

Aitor Ochoa & Mad Mule. GAitor Ochoa lleva mas de 20 años editando discos y pateándose escenarios dentro y fuera de España. Lo hemos podido ver liderando más de 10 años a Soul Gestapo, quizás la banda con más repercusión internacional jamás salida de Cantabria. Tras dar por finiquitados a Soul Gestapo, lo encontramos en un nuevo formato, usando su nombre más banda de acompañamiento: Aitor Ochoa & Mad Mule. - salason - 22.30 - no facilitada

Mos

Arume. Grupo de música tradicional. - casa gallardo - 23.00 - entrada libre y gratuita

Ponteareas

Jam session. Sesión de música improvisada y abierta a los músicos que quieran tocar. - local - 23.30 - entrada gratuita

Santiago

Yo La Tengo. Concierto del Ciclo Importa. A menudo comparados con The Velvet Underground (incluso interpretaron al grupo en la película "Yo disparé a Andy Warhol"), la banda norteamericano siempre ha tenido predilección por las versiones. Han grabado temas de The Kinks, Bob Dylan, The Beach Boys, Fleetwood Mac o The Cure). De hecho en "Stuff Like That There" (2015), su último trabajo hasta la fecha, incluyen tanto versiones de otros artistas como reinterpretaciones semiacústicas de su propio catálogo. - sala capitol - 22.00 - entradas agotadas

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Bonneville". El Festival de Teatro y Danza Isto Ferve, creado en 2005, vuelve a Teatro Ensalle en su XV edición. Esta vez la Cía. Miguel Á. Altet de Valencia trae este estreno en Galicia sobre cómo sobrevivir una catástofe vital. - teatro ensalle - 21.00 - 9 E

"El Buscón". Adaptación do clásico de Quevedo, na que se contan as peripecias de Pablos, desde a súa infancia en Segovia ata chegar a Madrid. - sala ártika - 21.30 - 8/10 E

Xan Veiga. Monólogo de humor. - cervecería lolita - 22.30 - entrada gratuita

"Maruxa". Estreno del documental de Juan de la Colina sobre María Elvira Fernández López, compañera de Luis Seoane. - marco - 18.39 - entrada libre hasta completar aforo