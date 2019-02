Qué hacer este viernes | Noche de góspel en Vigo con el coro Red Vox

Red Vox Golpel Choir y Rebeca Rods, cantante, compositora y arreglista vocal, aúnan sus voces este primer fin de semana de febrero, con un amplio repertorio de música góspel que interpretarán en la sala Ártika de Vigo. El coro, bajo la dirección vocal de Juan Villaverde y el apoyo de Rebeca Rods, a través de las "master class" que realiza la cantante periódicamente en Vigo, organizadas por la escuela de música Mundo Sonoro, conforman este recital, en el que se interpretarán grandes temas. Un concierto imprescindible para los amantes de este género musical afroamericano - Sala de Teatro Artika, vigo - 21.30 - 8/10 E

CONCIERTOS

Vigo

Luis Moro presenta hoy en Vigo su sexto trabajo, titulado "El pacto". Un disco conceptual, nostálgico pero esperanzador, que gira en torno al pacto que uno asume con consigo mismo. "El pacto" es un trabajo cuya sonoridad es otra, más actual, punzante e innovadora, que juguetea por momentos con la de los norteamericanos Wilco, en el tratamiento de las guitarras eléctricas y en las percusiones. - la pecera - 22.30 - 5 E

NAO. El grupo NAO se despide. Cumpliendo lo anunciado, la banda pondrá fin a su trayectoria –iniciada en el 2005– con el que será su último disco, que lleva por título "Ata que o lume se apague". El último trabajo trae consigo una última gira que comenzó el pasado 5 de diciembre con un concierto en la compostelana Sala Capitol y está recorriendo ciudades gallegas y españolas. - la fábrica de chocolate club - 22.00 - 10/14 E

LaJonkollective. Banda ecléctica que nace de la necesidad de dar forma a ideas que han ido surgiendo de la cabeza de sus integrantes. Con Víctor Sancho y Fran Torres al frente y con un sonido propio, próximo al puro jazz, con toques de los orígenes del funk y el trasfondo que cada uno de los integrantes le han venido aportando para crear una música original. - la casa de arriba - 22.00 - 6 E

Onasis nace en Vigo,cuando músicos de diferentes bandas locales deciden juntarse para homenajear a la banda de Mánchester Oasis, de la que son fans declarados... Hoy en el El Contrabajo ofrecen el primero de los 2 únicos conciertos que darán este año en Vigo. Son: Mick Günner (voz). Francisco López (guitarra y voz). Miguel Camiña Gómez (guitarra). David James Pinnock (bajo) y Eloy Pérez Machado (batería). - el contrabajo club - 23.00 - 5 E

Cangas

Jack Grelle y Hendrik Rover. "Got dressed up to be let down", el último álbum del cantante de música country Jack Grelle, con base en San Luis, pinta la imagen de la verdadera americana con profundidad y variedad. El álbum se entreteje con diversas influencias como cajún, tejano, rock & roll y folk para crear una interpretación integral de un sonido clásico. Junto a él actuará el músico cántabro-alemán Hendrik Rover, líder de Los Deltonos y HR & Los Míticos GTs. - salason - cangas - entrada no facilitada

Mos

Os Terribles de Donas presentan un recopilatorio dos seus máis sonados temas dos últimos tres discos. - casa gallardo - 23.00 - entrada libre y gratuita

Ponteareas

Jam session. Sesión de música improvisada. - la nube - 23.30 - entrada gratuita

ESPECTÁCULOS

Vigo

"El Cascanueces". El balet de Chaikovski, a cargo del Ballet Imperial Ruso. - teatro afundación - 20.30 - desde 24.30 E

"Doppelgänger". Berrobambán & El Arca de N.O.E. - teatro ensalle - 22.00 - 9 E

Porriño

Matarile Teatro: "Teatro invisible". El espectáculo surgió a partir de una invitación que la Escuela Superior de Arte Dramático cursó a Ana Vallés en 2014 para participar en un encuentro con alumnos. El encuentro dio lugar a un coloquio sobre el que se terminó desarrollando "Teatro Invisible", una delicatesen donde Ana Vallés expone y desarrolla las principales claves de su teatro. - sala ingrávida - 21.30 - 7/8 E

Vigo

Talía Teatro abre la programación del Teatro Municipal de Tui de 2019 con la representación de "O servidor de dous amos". Un retrato irreverente de la sociedad. - teatro municipal - 21.30 - 5/6 E