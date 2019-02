Qué hacer este sábado | Los Antílopez trazan su música con "Dibujo libre"

El dúo onubense Antílopez, que este sábado actúa en Vigo, presentó en septiembre "Dibujo libre" (Spyro Music, 2018), su cuarto disco-espectáculo. En esta ocasión, el dúo vuelve a sobrevolar los diferentes estilos de música que han marcado sus vidas, alternándolo con un irreverente sentido del humor y una cercanía con el público fuera de lo normal. Un directo único en el mundo, un espectáculo que hay que ver. El relevo natural de Sabina, Krahe o el mejor Kiko Veneno, mezclado con el absurdo inteligente de La Trinca o Faemino y Cansado, el virtuosismo de Les Luthiers y el savoir faire de Lina Morgan. Un estilo personal al que ellos denominan "chiripop". Músicos, cómicos, creativos, compositores, poetas, cronistas de la realidad, emprendedores, showmen, ¡libres! - sala sinatra, vigo - 22.30 - 12/15 E

CONCIERTOS

Vigo

Ángel Stanich regresa a Vigo con su celebrado disco "Antigua y Barbuda", de la mano de SON Estrella Galicia. Un álbum que proyecta hacia un impredecible futuro a un artista que ha llegado para quedarse. - sala masterculb - 22.30 - 15/18 E

Sondeseu. Concierto especial a favor de la declaración de Cíes como Patrimonio de la Humanidad, con Rosa Cedrón, Vanesa Muela, Luis Peixoto y Toño Domínguez, entre otros, como artistas invitados. Además de los temas de su último disco, Sondeseu interpretará algunos temas de su espectáculo 'Arraianos' y una obra compuesta por Anxo Pintos para celebrar el inicio de la candidatura de las Illas Cíes como Patrimonio de la Humanidad, "San Martiño Suite". - auditorio mar de vigo - 20.30 - entradas agotadas

Iberian Rock Fest: Mano de Piedra + Blame Zeus + Scream of the Soul. El Iberian Rock Fest surgió de conversaciones entre colegas, para el intercambio de conciertos entre bandas de Portugal y España. Mano de Piedra están compuestos por músicos con mucha experiencia en el underground español. A finales de 2017 editaron un EP homónimo, mostrando un sludge/stoner/doom que será la base de su larga duración que será editado en 2019. Blame Zeus es una banda de Oporto que cuenta con dos álbumes editados. De Famalicão vienen Scream Of The Soul, banda rock con más de una década de actividad. - la fábrica de chocolate club - 21.00 - 8/10 E

Vudú. Con "Vudú Vol. III", Belém Tajes e Maritxinha amosan unha proposta musical en galego, baseada en letras populares, feminina e cargada de sensualidade entendida como parte do empoderamento e a liberdade da muller. - La Casa de Arriba - 22.00 - 6/7 E

Cangas

The Pretty Shirts + Bubble Bones. Doble presentación de disco de dos bandas de rock del entorno de Vigo y de Madrid. - salason - 22.30 - 8 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Animal sagrado" pretende traer á actualidade ese amor profundo e respecto pola vida a través da historia de tres animais considerados máxicos e sagrados en distintas culturas: o gato en Exipto, o elefante en África e os peixes Koi en Xapón. Dirixida para o público familiar. - sala ártika - 18.00 - 6 E

Porriño

Matarile Teatro: "Teatro invisible". Una delicatesen en la que Ana Vallés expone y desarrolla las principales claves de su teatro. - sala ingrávida - 21.30 - 7/8 E

Pontevedra

"El Cascanueces". La obra de Chaikovski, a cargo del Ballet Imperial Ruso. - auditorio sede afundación - 20.30 - desde 27 E

O Carballiño

El Monaguillo. Desde El Hormiguero, presenta "¿Solo lo veo yo?", sus mejores monólogos, sus divertidas reflexiones y un paseo por las películas que le han marcado. - Auditorio municipal - 21.00 - 10/13 E