O Culturgal 2018 marca o compás da fin de semana

Unha Feira máis fresca e innovadora pensada para un público amplo. Culturgal celébrase dende hoxe ao 2 de decembro no Pazo da Cultura de Pontevedra con máis de 120 actividades no programa e máis de 80 empresas e entidades con stand. Concertos especiais como o de Carlos Núñez o sábado 1, preestreas como a de Inversa Teatro o venres 30, espectáculos especiais para público familiar, a confluencia dos principais escritores e escritoras de Galicia en contacto directo co público, as actividades para profesionais do sector o venres 30 e a consolidación da programación de arte contemporánea, son algúns dos pratos fortes do Culturgal. E algunha inovacións dirixidas ao público como a posibilidade de achegarse en autobús desde Ourense, Lugo, Ferrol, A Coruña e Santiago de Compostela ou o cambio de modelo gastronómico na Feira con máis variedade, local e ecolóxica. Cada ano preto de quince mil persoas achéganse a Culturgal. O lema da edición 2018: "Ti levas o compás na Culturgal 2018!".

Carlos Núñez en directo será o protagonista da noite do sábado. Na véspera, velada de artes escénicas con Inversa Teatro e a obra "Sofía e as Postsocráticas" e para o domingo 2 de decembro hai dúas propostas seleccionadas para público familiar: Oviravai (12h) e Xoán Curiel (18h). Todo no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra e cunha entrada aparte da xeral da Feira.

Inversa Teatro levará hoxe ao Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra a peza "Sofía e as Postsocráticas". Trátase dun proxecto de creación escénica de corte contemporáneo que xunto co emprego de técnicas avanzadas misturadas co emprego de marionetas a escala real, fomentan un espectáculo visual no que a partires de conceptos da filosofía grega clásica examinaremos a violencia e o maltrato machista na sociedade actual. Xunto ás marionetas a escala real, tres personaxes, Sócrates, Platón e Aristóteles, e tres actrices que so interpretan: Silvia Penas, Marta Pérez e María Roja.

Pontevedra e o seu Pazo da Cultura quedan incluídos na xira de nadal de Carlos Núñez, que acostuma rematar o ano no Palau da Música de Barcelona, sempre cun "todo vendido". Unha proposta, na que o artista traballa para pechar ao ano, ao redor do patrimonio e rodeado de novos músicos. Nos últimos anos, Carlos Núñez investiga ademais o contacto e a pervencia da música medieval na música tradicional e toma esta como fonte para a intepretación dos sons do medievo.

A banda sonora de Culturgal 2018 recolle estilos moi diferentes e varias presentacións de traballos discográficos: Barahúnda, Pablo Castaño Quartet, Mielitza, NAO, Factoría de Susbsistencia, Pablo Sanmamed, Vudú e Brais Morán presentan os seus novos traballos en formato showcase. Canción de autor, jazz, folk, rock-metal, tradición, poesía musical e até os novísimos valores do concurso Quero cantar, encherán a carpa dos sons de Culturgal 2018.

Moita calidade nas propostas musicais 2018. Desde a onda world music de Barahúnda até o rock de alto voltaxe de NAO; desde a proposta "soulk" de Maritxinha ao baixo e Belem Tajes, voz e teclados -ademais de cantante de Luar na Lubre desde o ano pasado- co proxecto Vudú até as Voces de Arrieiro que chegan de Ponteareas cun elenco vocal masculino para a música popular; das propostas jazz do contrabaixista Pablo Sanmamed e do saxofonista Pablo Castaño ao tributo a Mozambique e a NARF de Brais Morán ou á mestura poético-musical de Cintaadhesiva. Da carga autoral e lírica de Factoría de Subsistencia ao proxecto liderado por Carla López baixo o nome de Mielitza.

Serán máis de trinta e cinco actividades distribuídas por diferentes espazos na Feira e dirixidas especificamente ao público infantil e familiar. Entre elas, dous espectáculos especiais (con entrada aparte) o domingo 2 de decembro: ás 12h concerto de Oviravai co novo libro-cd "Paio e o poder da música" e ás 18h concerto de Xoán Curiel con "a Casa do Terror". Ambos concertos terán lugar no Auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra, están promovidos pola Editorial Galaxia e as entradas xa están á venda en www.ticketea.com. Culturgal 2018 conta cunha bebeteca dirixida a crianzas de 0 e 3 anos con Gaia Ecocrianza e un espazo de xogos populares a cargo de Miudiño S Coop. Galega. A entrada até os 14 anos (incluídos) ten un prezo especial de 2 euros. Os menores de 3 anos teñen entrada libre.

Manolo Rivas (o sábado 1 co seu "Vivir sen permiso e outras historias de Oeste"), Ledicia Costas, Pedro Feijoo, Eli Ríos, María Reimóndez, Xose Duncan, Francisco Castro, Yolanda Castaño, Manuel Esteban ou Iolanda Zúñiga pasarán por Culturgal para presentarlle ao públicos as súas últimas obras.

Serán días de lanzamento dos premios do ano: os Xerais con Emma Pedreira, Héctor Cajaraville e Carlos Negro, o Repsol con Antón Lopo e o García Barros con Ana Cabaleiro (publicados ambos por Galaxia), os premios Torrente Ballester e Raiña Lupa promovidos pola Deputación da Coruña, os premios Fina Casalderrey de literatura infantil pola igualdade e Meiga Moira, con Baía Edicións ou o I Premio Maria Victoria Moreno de literatura xuvenil.