Qué hacer este domingo

CONCIERTO

Moaña

Blackie O'Connell. Recén chegado do "Encuentro Celta de Punta Arenas", Chile, o gaiteiro irlandés (uilleann pipes) volve ao Var con Uve acompañado de Cyril O'Donoghue ao bouzouqui e con Anxo Lorenzo como invitado especial. O seu mestre foi o gran gaiteiro de Limerick, Mickey Dunne. Entre as suas influencias estan as de tocar con Paddy

Keenan, Finbar Furey e Johnny Doran. - var con uve - 20.30 - 5 E

Ribadavia

Luis Antonio Pedraza. El percusionista zamorano presenta su disco "De mano en mano". - museo etnolóxico - 13.00 - entrada libre E

ESPECTÁCULOS

Vigo

La Fura dels Baus: "Carmina Burana". Un espectáculo que une la poderosa música de Carl Orff con el universo de La Fura. - auditorio mar de vigo - 18.00 - 42.80 - 64.20 E

"La Sirenita, el musical". Una aventura ecológica. - teatro-cine salesianos - 17.00 - 12 E

"4 Segundos". De Cía IO. Esta peza fala de accidentes, de risco, de vida e de autocoñecemento, de persoas de verdade e de outras que non o son tanto. - sala ártika - 20.00 - 8/10 E