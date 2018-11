Qué hacer este viernes | La Habitación Roja hace "Memoria" en Santiago

La semana pasada se estrenó en Valencia "In the middle of Norway", el documental que muestra la vida llena de contrastes del cantante de la banda valenciana La Habitación Roja: un "Clark Kent" en España, donde hace vibrar con su música a miles de personas, y un "Superman" en Noruega, donde cuida de ancianos con alzhéimer y de su mujer, enferma de fatiga crónica. Mientras, el grupo continúa esta noche en Santiago la gira de presentación de su último álbum, "Memoria". El de La Habitación Roja es uno de los mejores ejemplos de carrera de fondo en la historia de la música popular en España. Veinte años publicando discos y singles de forma regular, con una coherencia y constancia que ha provocado que cada disco suponga un paso más hacia el altar de los clásicos. - sala capitol, santiago - 21:30h - 12/15 €

CONCIERTOS

Vigo

Los Brincos. Influenciada por grupos como los Who o Yardbirds, y por las iniciales pautas R&B de los Rolling Stones del 64, Los Brincos es una de las formaciones primigenias del pop en España. Miguel Morales, único miembro original que sigue en el grupo, continúa dando conciertos con Los Brincos para dar a conocer el nombre del grupo que en su día integraron músicos tan conocidos como el gallego Juan Pardo y Antonio Morales "Junior". - La Fábrica de Chocolate Club - 22:00h - 20/23€

Sinestesia + Espiño. Sinestesia acaba de publicar el tema "Aquí y ahora" en formato videosingle. El grupo gira a un sonido en donde ciertos destellos de blues y de jazz complementan sus canciones apuntaladas en el rock americano y el pop. Concierto perteneciente al ciclo ClubE Estrella Galicia. - La Pecera - 22:00h - 6€

Bruno y Denis. Dos músicos vigueses integrantes, entre otros, del grupo de punk rock The Riggos. Con este proyecto buscan llevar canciones y clásicos del punk y otros géneros a terrenos más acústicos. No faltarán temas desde The Ramones a The Rolling Stones. - Beach Center (Escola de surf) de la playa del Vao - 21:00h - Entrada Libre

Dúo Son de Cuba. Recordando temas de los años 70 y 80, con ritmos y estilos diversos: música cubana, ritmos latinos, rancheras y folk gallego. - El rincón de los artistas - 23:00h - Entrada gratuita.

Mos

Robertoliveira. Artista gallego de música contemporánea, estrena su nuevo proyecto didáctico de música electroacústica con medios visuales "Elektronik Kontainer", dirigido a alumnos/as de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Profesionales. - Multiusos das Pozas - 11:00h y 12:30h - Entradas agotadas

Moaña

Iria Estévez. Tras Clave de Fado volve Iria Estévez, unha das cantantes máis valoradas da xeografía galega, ao Var con Uve para presentar o seu último proxecto, "Atlántica", un proxecto máis intimista no que Iria nos transporta a terras próximas e lonxanas, a través das músicas que navegan polo noso mar como son O Fado, o Son, a cantiga galega, e músicas de Cabo Verde a Arxentina que reflexan o eterno navegar; ás veces sereo e suave e outras, enérxico e intenso. - Var con Uve - 22:00 - 3€