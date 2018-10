Qué hacer este viernes | Stoned at Pompeii, de aniversario en Cangas

Una actuación de Stoned at Pompeii.

El grupo vigués Stoned at Pompeii está de aniversario. Dentro de ocho días se cumplirá un año del lanzamiento de "Ancroidal", y el cuarteto de rock ha preparado una serie de eventos y conciertos para celebrar la efeméride. Esta noche tocan en la Salason de Cangas, muy cerca de sus casas; el próximo sábado día 20 actuarán en un festival en Ourense, y de ahí partirán de gira a Alemania. La banda viguesa no para, y hace unos días, en el festival FeneRock, fueron cabezas de cartel, ofrecieron un recital de más de tres horas e invitaron al escenario al Gran Wyoming. El aniversario de Stoned at Pompeii dura todo este mes e incluye el estreno de nuevo merchandising y un minidocumental con todo lo acontecido este año. - salason, cangas - 21.30 - 12/15 E

CONCIERTOS Vigo



Xacobe Martinez Antelo Trío. Saxo tenor, contrabajo y batería. - el contrabajo club - 23.00 - 6 E

"Micalip´s". Banda de versiones formada de Vila Nova de Cerveira (Portugal). - La pecera - 22.30 - 5 E



Lakuta combina instrumentos tradicionales con un sonido moderno y contundente. Dirigido por la vocalista Siggi Mwasote y el percusionista latino Cicely Taylor, el grupo recurre a influencias del jazz, el funk, el soul y la música tropical. Muchas de las letras están escritas en una mezcla de swahili e inglés. - la iguana club - 22.00 - 10/12 E



Pontevedra



Cantos Na Maré. Actúan Mário Lúcio y Júlio Pereira (12.30) en el Teatro Principal y Cesária Évora Orchestra (20.30) y la rapera portuguesa Capicúa, acompañada de la angoleña Eva RapDiva y la gallega Wöiza (21.30) en el Pazo da Cultura. - Varias ubicaciones - 12.30, 20.30 y 21.30 - desde 9 E



A Coruña



The Bellrays. Entre las influencias del grupo californiano se encuentran sonidos punk y hardcore, soul, blues, el boogie-rock de AC/DC. Llegan de la mano de SON Estrella Galicia. - garufa club - 21.30 - 16/19 E



Braga



Lisa Morgenstern. La pianista, compositora y cantante alemana actúa por primera vez en Portugal. Presenta en Braga su álbum "Chameleon". - theatro circo - 23.59 - 7 E