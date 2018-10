Qué hacer este viernes | Kitai encabeza un triple cartel rock en Pontevedra

El grupo madrileño Kitai viene a la sala Karma de Pontevedra a presentar su nuevo trabajo "Pirómanos" con el único objetivo de "prender como sea la chispa adecuada para que empiece el incendio". Toda una declaración de intenciones en su disco. Han tocado en grandes festivales como el Resurrection Fest, el Dowloand, en el FIB o en el Festival Gigante. Han recorrido toda España queriendo mostrar su energía y ganas de cambiar el panorama musical nacional. Kitai estará acompañado por el grupo gallego Almánimal y por The Trunks, completado así un triple cartel de puro rock. Las entradas anticipadas están a la venta en la web notikumi.com. - sala karma, pontevedra - 21.00 - 7/9 E

CONCIERTOS



Vigo



Treintañeras Cañeras. Banda de rock ´n´ roll formada en Vigo a mediados de 2017. En octubre de ese año ve la luz su primera demo "Caimán del Ku Klux Klan", bajo la producción de Paco Serén (ex Piratas). Este trabajo de debut consta de dos pildorazos repletos de guitarras afiladas y voces agresivas y muy personales, en los que viajan del rock ´n´ roll más crudo hasta unos tonos claramente sureños con influencias como Foo Fighters, Gallows o Nirvana. - la fábrica de chocolate club - 22.00 - 4 E



Ciclo Do Audible: "Kontakte". Con Patrícia Martins, Michael Pattmann e Malte Giesen, interpretan esta obra de Stokhausen (1960), considerada la primera composición verdaderamente cuadrafónica de la historia. - Auditorio Martín Códax, Conservatorio Superior de Música - 20.00 - entrada gratuita



Famili Folks. El alter ego de Ruben Xuarez (Foggy Mental Breakdown, Los High Sierras) y Bosco Hill (The Last But One). Un viaje musical desde la Costa Oeste al corazón de las Rías Baixas. - la pecera - 22.30 - 6 E

Heroínas. Un grupo agitador de mujeres del rock, con Beatrize, Linda Lamarr y Coral (Aerolíneas), más Indy Tumbita. - La casa de arriba - 21.00 - 5 E



ESPECTÁCULOS



Vigo



"Miguel Lago pone orden". Nuevo espectáculo del monologuista vigués, en la que el espectador se encontrará con el humor y el sello tan característico del artista, así como nuevas rutinas no vistas anteriormente. Vigo fue el primero en ver el nuevo material en sus primeras versiones y ahora disfrutará de la evolución de un show que nació para no dejar indiferente. No apto para ofendiditos. - teatro afundación - 21.00 - desde 12 E



Redondela



"EntreSoños". Obra de baile e música tradicional galega de 65 min. de duración, cun elenco artístico de 3 bailadores: Fran Sieira, Aida Tarrío e Xisco Feijoó. - Multiusos da Xunqueira - 20.00 - 5/7 E



Pontevedra



"El nombre". Una comedia viva, real, delirante, emotiva, donde tomar partido por algo o por alguien es la excusa perfecta para desahogar nuestra profunda insatisfacción humana. - Auditorio Sede Afundación - 21.00 - desde 12 E