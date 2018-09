Qué hacer este viernes | The Handsome Family abre el "Otoño americano"

Reconocido por interpretar el tema principal de la afamada serie "True Detective" ("Far from any Road"), el dúo de Nuevo México The Handsome Family dará esta noche el pistoletazo de salida a la X edición del American Autumn SON Estrella Galicia. "Unseen" es el título de su último trabajo, que viene avalado por más de 20 años de carrera e infinidad de colaboraciones con leyendas del folk y del country tales como Eliza Carthy, Charlie Louvin, Nick Cave y Jarvis Cocker.. El matrimonio que forman Brett y Rennie Sparks mezcla el espíritu de los Apalaches, el psych-rock y las melodías inspiradas en Tin Pan Alley para evocar un mundo en el que David Attenborough se encuentra con David Lynch en un bar Honky Tonk a medianoche. The Hansome Family han sido admirados por Ringo Starr y versionados por Jeff Tweedy, Cerys Matthews, Christy Moore y Andrew Bird. - Café & Pop Torgal, ourense - 20.30 - 14/17 E

CONCIERTOS

Vigo

Mar Sinfónica. Ciclo de la Orquesta Sinfónica de Galicia. - auditorio Mar de Vigo - 23.59 - Abono desde 76,80 E

Marem Ladson. La artista gallego-estadounidense, que llega de la mano de SON Estrella Galicia, está catalogada como una de las promesas más firmes del panorama musical. - Radar Estudios - 21.00 - 8/12 E

Orquestra Vigo 430. Se interpretarán la "Suite en Rocaille" de Florent Schmitt y la Serenata de Albert Roussel, ambas para quinteto de arpa, flauta, violín, viola y violoncello. - auditorio municipal - 20.30 - desde 9 E

CooltrainBand. Banda de soul, funk y música negra. - la pecera - 22.30 - 5 E

Yomelo Montosolo. Presentado su cuarto trabajo, "Yomeliers". - el contrabajo club - 23.00 - 3 E

Crónicas Pop. Grupo de versiones. - Bar O Muiño do Vento - 22.30 - entrada libre

Dúo Son de Cuba. Música cubana, ritmos latinos, rancheras y folk gallego. - el rincón de los artistas - 23.00 - entrada gratuita

OBS. La agrupación "OBS... Lo mejor del Caribe" regresa con el promocional "Ligerita". - sala la estrella - 23.30 - 10 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Todas las noches de un día". Una obra de Alberto Conejero, dirigida por Luis Luque e interpretada por Ana Torrent y Carmelo Gómez. - teatro afundación - 20.30 - desde 16.20 E

"The Hole Zero". El nuevo espectáculo de The Hole nos lleva a la nochevieja de 1980 para conocer los orígenes de esta saga que mezcla teatro, circo, cabaret y mucho canalleo. - auditorio mar de vigo - 19.30 y 22.30 - desde 27 E

"Arar". De la compañía gallega Ensalle. Nueva temporada de programación en la sala. - teatro ensalle - 22.00 - 9 E

"Burlesque night". Miss LaCé vuelve con un cabaret lleno de picardía, sensualidad y glamour nunca vistos. - sala ártika - 23.00 - 8/10 E

Ourense

Fekat Circus. "Move in". Acrobacias, malabares y manipulación de objetos por parte de 8 artistas. - teatro principal - 20.00 - 8 E