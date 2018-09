Qué hacer este viernes | The Godfathers, en una cita única en Santiago

Para ya su cita anual, Clangor vuelve a Santiago "apadrinado" (nunca mejor dicho) por una de las bandas más influyentes de la historia del rock londinense, The Godfathers. Su historia común se remonta a los mágicos años de finales de los 80 en la ciudad compostelana y por extensión a toda una generación en Galicia. Tanto como Loquillo, Nacha Pop o Golpes Bajos dieron sus primeros pasos en el escenario de la mítica discoteca Clangor, grupos internacionales como los Godfathers también iniciaron allí su singladura artística. El 2 de mayo de 1989 los Godfathers tocaron por primera vez en la discoteca Clangor de Santiago. En aquel momento habían sido elegidos "Mejor grupo británico" por la revista "New Musical Express", y "Mejor grupo revelación" por la revista "Melody Maker". Este año han elegido la fiesta Clangor 2018 para conmemorar el 30 aniversario de su mítico disco "Birth, School, Work, Dead", y se desplazan a España sólo para esta celebración. La elección de los Godfathers por la fiesta Clangor 2018 no es casual, ya que fueron los primeros, junto con el cantante Loquilo, en posicionarse en defensa de los jóvenes y el rock and roll como cultura tras el atentado terrorista contra la discoteca compostelana en 1990. - sala capitol, santiago - 21.30 - 20/25/30 E

CONCIERTOS

Vigo

Kurt Baker Combo. Tras la reapertura de la sala la semana pasada, La Iguana Club vuelve a la carga con su programación de conciertos y nuevo horario. La nueva etapa la inaugura Kurt Baker Combo, grupo que suena a glam rock, punk, garage y power pop. Se trata del estadounidense Kurt Baker y tres músicos leoneses. - la Iguana club - 22.30 - 8/10 E

The Mirage. Vuelve una de las bandas de rock más emblemáticas de Vigo, después de dos años fuera de los escenarios, presentando su nueva formación. - la fábrica de chocolate club - 22.00 - 8 E

The Bluesfellas. Formación clásica de blues con Diego Fernanadez a la guitarra, Brais Iriarte al bajo y Manu Ares a la batería, tocando clásicos del blues de todos los tiempos. - el contrabajo club - 23.00 - 4 E

Nickel & Rose. Influencias de blues, bluegrass, música africana, folk y jazz.Armonías y llantos de corazón que mueven el alma. - La galeriajazz - 23.00 - 7 E

La Tronka Jazz Quartet. Un grupo de rock irreverente, nacido de diferentes formaciones de la escena musical viguesa. Cada uno de sus conciertos es una fiesta. - La Pecera - 22.30 - 5 E

Braga

Ana Moura. La cantante portuguesa, que ha cantado con figuras como Mick Jagger y Prince, triunfa con su concepto de fado abierto al mundo y a la contemporaneidad. - Theatro Circo - 21.30 (Hora de portugal) - 28/35 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

El Monaguillo. "¿Solo lo veo yo?" es el nuevo espectáculo de Sergio Fernández, El Monaguillo, humorista de "El Hormiguero". Humor blanco para todos los públicos. - Teatro Afundación - 21.00 - 9,70 - 16,60 E

"Año 0 antes de Cristo". Allegro Teatro presenta esta "comedia divina" en clave de humor inglés al estilo de Monty Python. Carlos Canas y Suso Marnu dan vida a más de 15 personajes: romanos, ángeles, Reyes Magos, pastores, Herodes... Una historia bíblica tratada con sumo respeto pero con mucho humor. - Auditorio do Concello - 20.00 - 8/10 E

Padre Merino. Monólogo cómico que mezcla humor, clown, bufón, magia y música. - Café Bar Triskel - 21.30 - entrada gratuita

Pontevedra

Luis Piedrahita. "Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas", espectáculo de humor. - Auditorio Sede Afundación - 21.00 - 15/18 E

Ourense

"Celebración. A gran noite". Espectáculo de Sarabela Teatro dirigido por Dani Salgado. - Auditorio municipal - 21.00 - 5.80 E

EXPOSICIONES

Vigo

Ash Santos. El artista vigués inaugura en Vigo "Broke your guitar in LA. The LA Track IV", una instalación y performance en la que los materiales reciclados, los elementos lo-fi y el software se dan la mano para crear un sintetizador que interviene la práctica totalidad de la sala. - halcón milenario - Viernes 21, 28 y 5 de 20.30 a 23.30 y sábado 6 de 12.30 a 14.30