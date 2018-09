Qué hacer este domingo

CONCIERTOS

Vigo

Josh Hoyer & Soul Colossal. Josh Hoyer, uno de los finalistas en la edición 2017 del famoso programa de televisión The Voice en los Estados Unidos, visita Vigo por primera vez. Estará acompañado por su banda Soul Colossal, músicos con una larga carrera musical, para presentar las canciones de su nuevo y cuarto álbum, "Do It Now", cargado de canciones soul, R&B, funk, jazz. Sus conciertos son una verdadera explosión de emociones, un espectáculo directo al alma. n sala rouge n 20.00 n 10/15 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Drácula, o musical". Alumnos de la Escola de Teatro de Ártika realizan una función abierta al público del musical "Drácula" empleando la técnica de la fonomímica (no son voces en directo). n sala ártika n 20.00 n gratuito, taquilla inversa

Ourense

"Saaaabor!", de Culturactiva. Espectáculo cómico que mezcla música, magia y humor, ritmo y participación del público, con el mundo de la gastronomía de fondo. Una receta que hará las delicias de los paladares más exigentes de la familia. n Auditorio Municipal n 12.00 n 3.80 E