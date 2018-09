Qué hacer este viernes | Fin de semana de Luz y solidaridad en Boimorto

La localidad coruñesa de Boimorto, de la que es natural Luz Casal, acoge este fin de semana la séptima edición del Festival de la Luz, un evento solidario y multidisciplinar que contará con una amplia oferta no solo de música, con 45 artistas, sino también de gastronomía, artesanía, cine y espectáculos. Love of Lesbian, Kase.O, Eskorzo, Elliott Murphy, Os Resentidos, Josele Santiago, Sex Museum, Mi Capitán, Pedro el Granaíno, Christina Rosenvinge, Sr. Chinarro, Vargas Blues Band, Agoraphobia y Conchita son algunos de los 45 grupos que pasarán por esta edición que arranca hoy. Este año la recaudación en taquilla se destinará a la lucha contra los incendios en Galicia y la construcción y equipamiento de salas de rehabilitación en la Residencia y Centro de día para personas mayores del Ayuntamiento de Boimorto. El festival contará con un gastroespacio en el que se desarrollarán muestras de cocina de destacados representantes de la nueva gastronomía gallega. Entre los numerosos cocineros que se acercarán al festival se encuentran Rafa Centeno e Inés Abril, del Maruja Limón en Vigo, con Estrella Michelín; y Luis Veira, del restaurante coruñés Árbore da Veira, también con Estrella Michelín. - boimorto, a coruña - A partir de las 18.15 de hoy - abono de 3 días 15 E ; Entrada de un día, 10 E



CONCIERTOS

Vigo

Da Chick. Grupo lisboeta con un estilo particular, mezcla de funk y disco con electrónica, encabezado por Teresa Freitas da Sousa, conocida como Da Chick. - la fábrica de chocolate club - 22.00 - 5/7 E

Yomelo Montosolo. Cantautor celestial, no deja al público indiferente en sus espectáculos. Empezó a tocar en Vigo hace 15 años y no ha parado de ofrecer en sus directos su particular visión de la vida y las pequeñas cosas cotidianas, en un show cargado de interacción con el público en el que la diversión y el cachondeo siempre están garantizados. - la pecera - 23.00 - 3 E

Daniel Calá y el Payaso Totó. Música y humor. - el rincón de los artistas - 23.00 - gratuito E

XXV Revoltallo de Cultura Emerxente. Cé Orquesta Obradoiro Brincadeiras Miudiñas (17.00), Cé Orquesta con "A xogar a cantar e a bailar" (19.00), Blues do País (20.00), The Manueles (21.30), Fanfarria Taquikardia (23.00), Skandalo Gz (00.30), Spoonful (02.00) y Dj América (03.00). - carballeira do pedregal, valladares - desde las 17.00 - gratuito

Nigrán

Blackstereo. La banda de versiones soul-funk actúa a pie de la playa de Patos. Junto a ellos, los Dj Javier Comesaña y Roberto Pérez. - Sunset Le Grand - 23.30 - 30 E con cena buffet libre

ESPECTÁCULOS

Vigo

IV Festival No Tengo Mamá. Evento que tiene como objetivo crear un espacio abierto para artistas, colectivos culturales y editoriales, en las cercanías del Museo Marco. El corazón del festival es un mercado en el que este año se reunirán 40 artistas, grupos culturales y pequeñas editoriales. - tras el museo marco - desde las 16.00 - entrada gratuita