Qué hacer este sábado | Un furancho muy teatral

Ibuprofeno Teatro representa en la Sala Ártica de Vigo la obra "Furancho", dirigida al público familiar. En lugar de vino, en este furancho teatral, el público se empapa "con la más pura y sincera expresión d ela comedia hilarante". - sala Ártika, vigo - 21.30 - 8/10 E

CONCIERTOS

Vigo

Donuts Hole + Vieitor + The W.A.B + Dj Flor. Bandas de música independiente, deathcore y underground. - Local - 21.00 - 8/10 E

XXV Revoltallo de Cultura Emerxente. Cuarta Xusta (20.00), Boyanka Kostova (21.30), The Lelly Kelly´s (23.00), Terbutalina (00.30), Treintañeras Cañeras (02.00) y Dj América (03.00). - carballeira do pedregal, valladares - a partir de las 20.00 - gratuito

Delta Blues Dúo. Un proyecto compuesto por el guitarrista y cantante Jay Doe acompañado del armonicista Ramón Figueira (Figui) en el cual desgranan temas delta blues y country folk. - la pecera - 23.00 - 5 E

The Five Pistons. Tributo a temas de los 70s, 80s y 90s, The rolling Stones, Red Hot Chilli Peppers, M-Clan, AC/DC... - La Galeriajazz - 23.00 - 5 E

Yhosvany Palma. Cantautor de origen cubano. - café uf - 22.30 - 5 E (incluye consumición mínimo)

X Encuentro de Tango en Galicia. Incluye las siguientes actividades gratuitas: de 12 a 14 horas, Milonga en la ciudad, junto al Sireno. A las 19.00, Homenaje al tango argentino en el Auditorio de Teis. - desde las 12 del mediodía - gratuito

V Festival No Tengo Mamá. Con Kadettgsi (13.30), Yuraq Walla (14.30), Los Manises (19.30), Jay (20.30) y Cuello (21.30). - tras el museo marco - desde las 13.00 - gratuito