Qué hacer este viernes | Jenny and The Mexicats ponen a bailar a Cangas

Jenny and The Mexicats en Cambados. // Iñaki Abella

Van dos mexicanos, una inglesa y un español y montan una banda. Suena a inicio de chiste pero no lo es. Todo lo contrario, desde que esa confluencia se produjo, hace ahora una década, el grupo no ha dejado de crecer y de girar por los cinco continentes. Arrasaron en el festival Portamérica de Caldas con su explosiva e irresistible fusión de cumbia, flamenco, rockabilly, jazz y reggae. Después repitieron en Cambados y ayer tenían previsto actuar en otro de los templos de la música en verano, el Náutico de San Vicente do Mar. Esta noche volverán a darlo todo en Cangas, con motivo de las Festas do Cristo. Tras su concierto seguirá la música a cargo de varios dj - recinto naves de ojea, cangas - 23.00 - gratuita

CONCIERTOS

Vigo

Anarchicks. Si la música es un arma, ellas son el gatillo. Rita Sedas, Synthetique, Katari y Ana Moreira son 4 voces disidentes. Juntas forman la banda lisboeta Anarchicks, que reproduce un sonido influenciado por el punk rock. El grupo nació en el verano de 2011 y su primer EP "Look what you made me do" fue editado en 2012. En el verano de 2013 actuó en el escenario principal del Super Bock Super Rock, donde tocó ante miles de personas y compartió escenario con Johnny Marr y Arctic Monkeys. - la fábrica de chocolate club - 22.30 - 5 E

Atlantic. En formato "deluxe", con cuarteto de cuerdas, vientos y guitarrista invitado, 12 músicos en total sobre el escenario. - sala máster - 23.00 - 6 E

Los Hermanos Cunha. En acústico. Dos hombres y un destino... Hacer que la gente disfrute con música de todas las épocas y condiciones... Un repertorio muy variado, desde Orbison a Bowie, de Elvis a Beatles o Raphael... Música de cine, musicales, en definitiva, canciones de ayer hoy y siempre... Y siempre con mucho humor, con el objetivo de que todo el mundo se lo pase bien... - la pecera - 23.00 - 5 E

Antonio Tato. Nuevos temas de su repertorio que forman parte de su primer disco, "Snake, Sailors & Fire". Sonarán canciones de Bob Dylan, Johnny Cash, Hank Williams, Micah P. Hinson, Tom Waits... - el contrabajo club - 23.00 - entrada libre

Dúo Son de Cuba. Edel Orta & Álex. Con artistas invitados y sorpresas en escena. Recordando temas de los años 70 y 80, con ritmos y estilos diversos: música cubana. Teclados, guitarra, piano y percusión variada. - el rincón de los artistas - 23.00 - entrada libre

Ben Senmedo. Grupo vigués de rock. - dorneiros, beiramar - 20.30 - entrada libre

Cangas

César Morán Trío. César Morán, que estará acompañado polos seus irmáns Pablo e Humberto, interpreta música orixinal con letras propias e dos mellores poetas contemporáneos. - parque da palma - 21.00 - entrada gratuita

Spanish Castle Magic. Banda de tributo a Jimi Hendrix. - salason - 22.30 - 8 E

O Grove

Perota Chingó. Dos guitarristas y cantantes argentinas (Lola Aguirre y Julia Ortiz), el percusionista brasileño Martín Dacosta y el guitarrista uruguayo Diego Cotelo. - Náutico de san vicente - 20.00 - 15 E