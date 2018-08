Andrés Suárez, con toda su banda en San Vicente

Ya es un clásico del verano en el Náutico de San Vicente de O Grove. En el local que regenta Miguel de la Cierva ya no saben cuántos veranos seguidos van que el músico ferrolano cumple con su visita anual. Da igual que haya sacado disco o que no. Da igual que esté de gira o que no. En acústico tan sólo con su guitarra o, como en esta ocasión, con toda su banda. Sea como fuere Andrés Suárez nunca le falla a su público en A Barrosa. Porque como él mismo ha señalado en múltiples ocasiones, "ahora lleno pabellones pero cuando a mis conciertos iban 40 o 50 personas el escenario del Náutico siempre lo tuve igualmente abierto". n Náutico de san vicente, o grove n 20.00 n 20 E