Qué hacer este viernes | El Revenidas, ampliado

El Festival Revenidas, que se celebra en el puerto marinero de Vilaxoán, en Vilagarcía, abarca en esta edición hasta el domingo, e incluye las actuaciones de Soziedad Alkoholika, El Drogas, Zoo, Russkaja, The Real McKenzies, Ayax y Prok y los vigueses Dakidarría, entre otros. Los conciertos de hoy comenzarán a las 20.30 con Ezetaerre, y les seguirán Joan Garriga & Galactic Mariatxis, Soziedad Alkoholika, The Real McKenzies, Ayax y Prok, Keltoi!, Balkan Bomba y María Turme Dj. - puerto de vilaxoán, vilagarcía - a partir de las 20.30 - bono: 45 E

Vigo

Gara Quartet. Jazz. - contrabajo club - 23.00 - 5 E

Ben Senmedo. Rock. - dorneiros, beiramar - 20.30 - entrada libre

Nigrán

Burning. Con Mon como telonero y la colaboración de Tony Lomba. - pazo de cea - ap. de puertas a las 20.00, burning A las 23.30 - 18 E

Gondomar

Aretha Franklin Tribute. Homenaje a la cantante fallecida ayer. - pza. Rosalía de castro - 00.30 - gratis

Tui

Víctor Coyote. En A Guía, Randufe. - bar pancho - 22.00 - sin entrada

Vilagarcía

Juan Carlos Cambas e invitados: Cambas celebra 25 años de trayectoria con Dulce Pontes, Uxía, Rosa Leiro, Margarita Guerra, Davide Salvado, Cristian Silva y Manolo Gómez. - parque de A Xunqueira - 23.00 - entrada gratuita

O Grove

Alice Wonder. Su "Take Off" se ha destapado como una de las canciones de la temporada. - náutico de san vicente - 20.00 - 5 E

Maika Makovski. Concierto de la cantante mallorquina. - Náutico de san vicente - 1.00 - 12 E