Galicia entra en fase de grupos

Nuevas citas de notable éxito, propuestas que consolidan sus primeros pasos y eventos de tradición y renombre pueblan el calendario de verano de festivales de música en Galicia, un sector "en auge" que ya constituye una marca de identidad en la Comunidad y que cada año atrae a un mayor número de asistentes.

Los festivales de verano en Galicia mueven anualmente a miles de personas y generan importantes cifras de negocio, constituyendo "un foco de atención turística" para los municipios en los que se celebra, polo de cultura y movimiento económico, además de crear puestos de trabajo.

Además de las citas clásicas, como es el caso del Festival del Mundo Celta de Ortigueira, cada año, el calendario gallego suma nuevas propuestas. Entre ellas, este año destaca el festival O Son do Camiño, que acogerá Santiago de Compostela la próxima semana y que ha generado una gran expectativa.

Uno de los puntos por los que apuestan los organizadores es por la coordinación entre los distintos eventos, la profesionalización de los mismos y la "sostenibilidad" de los festivales. Con este objetivo, precisamente, se constituía el pasado mes de mayo la Asociación de los Festivales de Galicia que, agrupando inicialmente ocho citas, se ha marcado como reto coordinarse para potenciar su papel y luchar contra elementos como la precariedad en el trabajo.

En el calendario gallego existen citas para todos los públicos, diferentes estilos de música, actividades complementarias y duración; así como festivales de gran y pequeño formato. En cuanto a las fechas, el mes de julio es el que agrupa un mayor número de festivales que, no obstante, se extienden hasta septiembre.

Será ese mes cuando se celebrará la última gran cita del verano, el Festival da Luz de Boimorto (A Coruña), en la aldea natal de Luz Casal, con música, gastronomía, artesanía, cine y teatro. Love of Lesbian, Christina Rosenvinge, Sr. Chinarro, Os Resentidos, Josele Santiago, Sex Museum, Vargas Blues Band, Agoraphobia o Elliott Murphy estarán presentes en este festival, que, como es tradicional, dedicará su recaudación a una iniciativa social: en esta ocasión, la lucha contra los incendios en Galicia y la construcción y equipación de salas de rehabilitación en la Residencia y Centro de Día de Mayores de Boimorto.

Tampoco hay que olvidar el SinSal Estrella Galicia, que acoge la Illa de San Simón, en Redondela, y cuyo cartel es secreto hasta el inicio. Del 26 al 29 de julio volverá a desarrollarse, un año más, este festival de pequeño formato en el que los asistentes llegan en barcos a la isla para descubrir un cartel sorpresa, así como para participar en distintas actividades. Del éxito de este certamen, cuyas entradas suelen agotarse con semanas de antelación, da idea que su "fórmula secreta" se haya exportado a otra isla, la balear de Formentera, en el festival Son Estrella Galicia Posidonia.

KISS y Scorpions, estrellas del Resurrection Fest en Viveiro

Una de las citas más reconocidas, estables y exitosas de la Comunidad es el Resurretion Fest, un festival en constante crecimiento que volverá a Viveiro (Lugo) para celebrar su decimotercera edición entre el 11 y el 14 de julio. KISS y Scorpions serán algunos de los platos fuertes de esta icónica cita, que confía en atraer hasta la Mariña Lucense a 85.000 espectadores y generar 13 millones de euros de negocio. Los norteamericanos KISS vendrán desde Estados Unidos ex profeso para tocar en Viveiro el día 14 en una de sus pocas fechas a nivel mundial que darán en 2018. Desde Alemania, Scorpions actuarán en Viveiro por primera vez, con temas tan míticos como "Rock You Like A Hurricane", "Still Loving You" o "Winds of Change", entre muchos otros. Será el viernes 13... de julio. La lista incluye, además de a KISS y Scorpions, a los vigueses Stoned at Pompeii, Stone Sour, Ministry, At The Gates, Anti-Flag, Overkill, Alestorm, Exodus, Riot Propaganda, Zebrahead, Saint Vitus, Suffocation, Thy Art Is Murder, Cancer Bats, Evergreen Terrace, Stick To Your guns, The Qemists, Leprous, Voodoo Glow Skulls, Rise of the Northstar, Igorrr, Stoned Jesus y Monolord, entre otros.

PortAmérica, más de 30 artistas a fuego lento en Caldas de Reis

Entre los festivales con un potente cartel de actividades paralelas está el PortAmérica, que, por segundo año, llegará a la localidad pontevedresa de Caldas entre el 5 y el 7 de julio para unir música y gastronomía.

Vetusta Morla, Izal o Xoel López pondrán la parte musical a esta cita en la que, como es tradicional, tendrá una gran presencia la gastronomía, con la participación de 30 cocineros de renombre, entre los que están Pepe Solla, Yayo Daporta o Andoni Luis Aduriz. Más de 30 artistas pasarán por alguno de los tres escenarios del Portamérica, el primero de los siete de Rías Baixas Fest. El jueves 5 de julio actuarán Imelda May, La Pegatina, Pussy Riot, Jenny and the Mexicats, Los Auténticos Decadentes, Chico Trujillo, Los Caligaris, Azul Violeta, Mitú y Carlos Méndez. El viernes 6 de julio será el turno de Vetusta Morla, La Habitación Roja, Viva Suecia, Neuman, Miranda!, WAS, La Vida Boheme, Iseo & Dodosound with the Mousehunters, Habitación Vudú, Arturo Paniagua Dj y Alto Volta: Ganador Sonidos Mans. Para la jornada final, el sábado 7 de julio, están previstas las actuaciones de Izal, Xoel López, El Columpio Asesino, ElyElla, Los Coronas, Pasajero, We The Lion, Shinova, Jacobo Serra, Luis Brea y el miedo y Pardo.





Elefantes y Morgan, en el Vigo Seafest

En su segunda edicio?n, ma?s de 23.000 metros cuadrados en la Zona Na?utico de Vigo acogen durante cuatro di?as, por iniciativa de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, un acontecimiento central en el calendario festivo de verano en Vigo. Al margen del día 5 de julio, en el que se celebrará el I Certamen Vigo Seafest Music, los días fuertes del cartel serán los del 6, 7 y 8 de julio (viernes, sábado y domingo). El 6 actuará el grupo madrileño Morgan, una de las revelaciones del rock con esencias folk, country y soul, con la inconfundible voz de Caroline de Juan al frente. Ese mismo viernes se subirán después al escenario Elefantes, liderados por Shuarma. El sábado será el turno de Anaut y de Arizona Baby, una banda que asegura siempre energía y fiesta en sus actuaciones. Como cierre, el domingo, la violinista y cantante viguesa Patricia Moon al frente de su banda, y el colofón de Aurora & The Betrayers, una de las formaciones líderes de la escena soul nacional. Además, el Vigo Seafest incluye cocina de autor, basada en productos del mar, y representada por un elenco de 18 chefs gallegos; talleres familiares, actividades deportivas, especta?culos esce?nicos y de animacio?n callejera.

Música "indie" y naturaleza conviven en Nigrán

El Vive Nigrán, que celebra su segunda edición entre el 20 y el 21 de julio, volverá a repetir el éxito de su ´picnic pop festival´, de integración con el entorno y la naturaleza. Alondra Bentley, Calavera, Maryland, Inerttes, Indian Hawk, Mireia Vilar y Odd Cherry Pie son las últimas incorporaciones al cartel de este festival "indie" que se celebrará en el campo de fútbol de Monte Lourido, en el entorno de Praia América. Se unen las confirmaciones de Mueveloreina, Nathy Peluso, Depedro, Bigott, Esteban & Manuel, Las Odio, The Limboos, Mujeres, Calavento, Abraham Boba DJ Set y Sidonie. El festival incluirá una serie de experiencias que permitirán al visitante vivir Nigrán en el sentido más amplio del término: estarán disponibles desde juegos al aire libre hasta una gran oferta culinaria por camiones de comida, mercadillo, sesiones de DJ, talleres, charlas... Actividades interminables que dibujan un "festival pop de picnic" de cultura creativa, una filosofía y un estilo de vida para que todos los públicos puedan disfrutar intensamente de Nigrán desde la mañana hasta la noche. Y todo esto en un espacio mágico y con el que mantiene un compromiso de ubicación: frente al Atlántico, con el perfil de las islas Cíes al fondo.

The Killers encabezan Son do Camiño, del 28 al 30 de junio en Santiago

Entre el 28 y el 30 de junio, el Monte do Gozo de Santiago acogerá una de las nuevas citas del verano, el festival O Son do Camiño, que se estrena como parte de la promoción del Xacobeo 2021. Incluirá artistas internacionales que visitarán Galicia por primera vez, como es el caso de los norteamericanos The Killers. Además, actuarán Franz Ferdinand, Jamiroquai, The Gift, Lenny Kravitz, Martin Garrix, León Benavente, Eladio y los Seres Queridos, Novedades Carminha y Furious Monkey House, entre otros. Habrá dos escenarios, área de restauración, mercadillo y zona de acampada. La organización ha preparado para los más de 20.000 asistentes que se han hecho con su abono para el festival tres jornadas de conciertos. Los conciertos de los cabeza de cartel empezarán siempre pasadas las 23.00 horas. The Killers tocarán el jueves a las 23.00; Jamiroquai el viernes a las 23.25, una vez que terminen en el escenario principal Two Door Cinema Club (21.15). El sábado Lenny Kravitz arrancará a las 23.20 y cerrará la fiesta a partir de las 02.00 de la magrugada el DJ holandés Martin Garrix.

Iván Ferreiro y Kaiser Chiefs, en A Illa

La tercera edición del Atlantic Fest llevará a A Illa de Arousa entre el 20 y el 22 de julio a Iván Ferreiro, Kaiser Chiefs y La Casa Azul, entre otros. Los ingleses Kaiser Chiefs eclosionaron en la primera mitad de la pasada década con himnos como "Everyday I love you less and less" y "I predict a riot", codo a codo con Franz Ferdinand como "la nueva ola de la nueva ola". Rock fresco, enérgico y con letras irónicas. Iván Ferreiro llegará a A Illa con el éxito de la banda sonora de la serie "Fariña" bajo el brazo y dos años después de haber publicado "Casa", número uno en ventas desde la primera semana. Una de las novedades del festival es la incorporación de las sesiones Martini Cocktail O´Clock, que tendrán como protagonistas a Los Nastys y a los gallegos Caxade, cuyas actuaciones coincidirán con la puesta de sol. Los ritmos latinos de Esteban & Manuel serán los encargados de clausurar el Atlantic Fest el día 22, con una sesión vermú en la plaza de abastos.



Talco, último fichaje del SonRías de Bueu

El Festival SonRías Baixas de Bueu cerró la semana pasada el cartel musical de su decimosexta edición con la incorporación de la banda italiana Talco, referente del "ska-punk". Los italianos ofrecerán en Bueu su único concierto del verano en Galicia y además serán los encargados de abrir el festival, el 2 de agosto. Esta será su segunda visita al SonRías y aprovecharán para presentar su nuevo disco, publicado en febrero de este mismo año y que se titula "And the winner isn´t". El SonRías abrirá el jueves 2 de agosto con Revolta Permanent, Assekes y los propios Talco. En la jornada del viernes tocarán La Raíz [en el que será su único concierto en Galicia dentro de su gira de despedida], Desakato, Che Sudaka, Terbutalina y Sara Hebe. El cierre del festival será el sábado 4 de agosto con Berri Txarrak, Gatillazo, Muchachito, Muerdo y The Skarnivals. El abono para las tres jornadas del festival cuesta 40 euros más gastos e incluye el derecho de acampada.



La Ribeira Sacra sabe y suena diferente

La música hace años que ha dejado de ser el único reclamo de este tipo de citas en la comunidad. Cada vez más festivales incorporan actividades extra como cine, mercadillos, talleres y, sobre todo, iniciativas relacionadas con la gastronomía. Así lo refleja, por ejemplo, el Festival Ribeira Sacra, que celebra su segunda edición entre el 27 de julio y el 3 de agosto en Doade, Sober y Chantada. Serán dos fines de semana en los que, además de música, estará presente el territorio, el patrimonio y el vino. Coque Malla, Bifannah, Freedonia, Ten Fé, Tulsa, Morgan o Fuckaine son algunos de los nombres de este festival, que centrará su primer fin de semana en la vinculación con el paisaje y el segundo en el patrimonio, y que ofrece a sus asistentes directos en catamaranes, visitas a bodegas o rutas, entre otras actividades. El viernes 27 habrá, además, un concierto sorpresa en el catamarán de Doade.