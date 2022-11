Una vez que la marcha llegó al cruce de la calle Colón con Policarpo Sanz y García Barbón, una portavoz de la plataforma Feminismo Unitario de Vigo procedió a la lectura de un manifiesto que este año visibilizó todas esas violencias contra las mujeres que la sociedad tiende a “normalizar” ya desde la infancia, insistiendo en que “debemos sinalar e interpelar aos suxeitos que exercen estas violencias, os homes, para que cesen nesas conductas, para que tomen consciencia dos seus privilexios e actitudes machistas”.

Precisamente, con el objetivo de poner el foco en los agresores y no en las víctimas, las participantes señalaron con contundencia: “Antonio, cando ridiculizas á túa muller, a infravaloras e fas que dubide de si mesma, iso tamén é violencia”, “Señoría, cando lle preguntas a unha vítima de violencia sexual como ía vestida e se opuxo resistencia, estás culpabilizando e revictimizando a muller. Iso tamén é violencia”, “Doutor Hernández, cando programas cesáreas innecesarias, practicas episotomías que non eran precisas e non respectas as decisións sobre o parto das mulleres, estás infantilizándoas e exercendo violencia obstétrica”.

A estos cánticos se sumaron: "Non son mortas, son asasinadas", "O machismo é terrorismo", "Nin unha menos, vivas nos queremos".

El acto concluyó con la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas por sus agresores a lo largo del último año en España y también exigiendo “Xustiza para Déborah”, mostrando todos los y las asistentes su total apoyo a su familia tras un proceso “tan longo sen unha investigación rigorosa”.

En las calles y los colegios

A lo largo de la jornada fueron diversos los actos de reivindicación por toda la ciudad. La cooperativa A Morada llevó a cabo una acción artística y reivindicativa ante su local en Vigo ( en la Rúa Enrique X. Macías) donde colocaron unos maniquíes sobre los que las personas que lo deseasen podían colocar papeles con mensajes contando experiencias de violencias machistas.

Estos papeles cubrían las figuras como una segunda piel en representación de "las cicatrices que dejan las violencias cotidianas muchas veces invisibilizadas que sufrimos las mujeres".

También en el CEIP Sárdoma-Moledo quisieron visibilizar la lucha contra la violencia machista a través de un acto en el que tanto profesores como alumnos colocaron zapatos de mujer pintados de violeta con plantas en su interior.