La cuñada de José Enrique Abuin, alias El Chicle, declaró esta mañana que fue víctima de una violación el 17 de enero de 2005: “me cogió el móvil, lo miró y lo guardó, sacó un cuchillo y me amenazó con él”. Vanesa Rodríguez recordó lo ocurrido aquella mañana, cuando todavía “era de noche”, ante el juez en la Audiencia Provincial, aunque habló en una sala aparte, lejos de El Chicle y acompañada por una amiga.

Esa mañana, según la víctima, Abuín le llamó porque “le tenía que dar 20 euros” que le debía a su padre. “Ya no fui con mi vecino” al instituto, apunta, sino que volvió a casa. Vanesa, que tenía 17 años, estudiaba un ciclo de Formación Profesional. El Chicle la fue a buscar para “ir al cajero”. Dudó, dijo, pero subió al coche. Después de parar, no sabe si para ir a la sucursal, el acusado condujo hacia “otra dirección”, no hacía su centro educativo. “Solo me acuerdo que había un letrero que ponía San Lorenzo y había una capilla”, contó.

Una vez allí, en este lugar aislado, El Chicle “cerró el coche”. “No podía salir. Me dijo que me desnudara. Me pasó el cuchillo por la garganta. Me hizo ponerme el camisón. Se echó sobre mí, por cada movimiento sentí un leve pinchazo y me quede inmóvil. Solo deseaba que acabara pronto e irme de allí”, declaró.

Después de la violación, según Vanesa Rodríguez, Abuín le amenazó. “Me dijo que me pasaba por chivata y que no se lo dijera a nadie”, indica.

Volvió al instituto, donde avisó a una amiga. Al mediodía, ya en casa, le contó lo ocurrido a una de sus hermanas y, más tarde, a sus padres. “Fuimos al cuartel a denunciar”, añade.

“Me sentí mal, como una vergüenza, que la sigo teniendo. No soy capaz de hablar de ello”, confesó Vanesa con la voz entrecortada.

La declaración de 'El Chicle'

Jose Enrique Abuín, alias El Chicle, negó esta mañana, en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña, haber violado a su cuñada, la hermana gemela de su mujer, en 2005, cuando esta tenía 17 años.

El Chicle se sacó la mascarilla en cuanto los medios gráficos abandonaron la sala y pidió que le retirasen las esposas: “No soy agresivo, no voy a hacer ninguna tontería”. También pidió que se le llamase por su nombre y no por su alias.

A la pregunta del juez de si iba a declarar, el acusado ha dicho que sí, que contaría “todo lo que recuerde”.

Sobre el día de la presunta violación, Abuín señala que “tenía que ir al banco” porque tenía problemas de dinero, por lo que pensaba pedir un préstamo. “En la cuenta no tenía dinero, estaba a cero”, dijo, y aclaró que “no” entró a la entidad bancaria porque no estaba el director, por lo que se fue a trabajar. El acusado asegura que llamó a Vanesa Rodríguez, la hermana de su mujer, también por temas de dinero, pero reconoce que esa mañana no vio a su cuñada. Sobre su relación con ella, confiesa que era “tensa” porque le había “acusado de cosas que no habían pasado”, refiriéndose a unos episodios del año anterior, en los que la joven decía que le había tocado los pechos.

La hermana gemela de su mujer declarará también esta mañana en la Audiencia de A Coruña, aunque en una sala aparte.

El padre de Diana Quer

Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, la joven por cuyo asesinato cumple condena en prisión permanente revisable José Enrique Abuín, alias El Chicle, está hoy en A Coruña para asistir al juicio contra el hombre encarcelado por el crimen de su hija, que vuelve a sentarse en e banquillo, ahora por la presunta violación a la hermana de su esposa cuando esta era menor de edad. "Estamos aquí mostrando apoyo a la tercera víctima de este asesino. Diana desafortunadamente no puede estar aquí, voy a hacerlo yo en su nombre para que ella esté presente en la sala", ha proclamado el padre de Diana Quer al llegar a la sala donde se celebrará el juicio a El Chicle por la violación de su cuñada.