El futuro, en sus manos

La Gala del Deporte entra en su momento cumbre. La próxima semana (martes, 14 de abril) el Teatro Afundación acogerá la fiesta en la que cerca de una centenar de deportistas, empresas y clubes recibirán su reconocimiento por los méritos logrados durante el año 2025. Hace tiempo que la fiesta del deporte vigués incluyó con indiscutible éxito un espacio diferente para la categoría promesa, para que los jóvenes tuviesen su momento antes de que el martes, en el marco de la Gala, se conozca la decisión del jurado sobre quiénes merecen la consideración de mejores promesa del año 2025.

Ayer se celebró en el MARCO la entrega de los diplomas a los premiados en la categoría promesa. Treinta y dos deportistas (dieciocho chicos y catorce chicas) han sido seleccionados por sus federaciones para aspirar a suceder en el palmarés al triatleta Luis Piña y la jugadora de balonmano Nerea Patiño que se llevaron el premio principal hace un año.

Ausencias

Faltaron a la cita por diferentes compromisos personales Aisha Corredoira (boxeo), Iria Boullosa (caza), Guillermo García (ciclismo), Irene Vázquez (judo), Alex Gourdon (motociclismo), Sira Rodríguez (orientación), Joel Ribeiro (patinaje), Aranai Martínez (tenis) y Lindia Pousa (vela). El resto de aspirantes acudió, en muchos casos acompañados por sus orgullosas familias.

Abel Caballero, que presidió el acto en compañía del gerente general de Prensa Ibérica en Galicia, Pedro Costa, y del responsable de Relaciones Institucionales de Abanca en Vigo, José Luis Romero, dirigió unas cariñosas palabras hacia los premiados. El alcalde de la ciudad destacó el papel vertebrador que tiene el deporte en Vigo y en ese sentido recordó a los jóvenes atletas la importancia capital que tienen a la hora de hacer ciudad: “Ya sois un motivo de orgullo para la ciudad porque lleváis su nombre muy lejos. Y por eso la ciudad os quiere y os reconoce. Porque cuando os vemos competir vemos a Vigo, representáis a las trescientas mil personas de la ciudad”. El alcalde tuvo un último recuerdo para las familias de los deportistas a quienes agradeció el apoyo y los esfuerzos que hacen para que los jóvenes deportistas cumplan las ilusiones: “Sois el núcleo central de esta historia porque vosotros habéis apoyado, habéis educado y les habéis empujado en sus carreras deportivas”.

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Y a partir de ahí llegó la sucesión de premios por especialidades: Xoel Franco (atletismo), Eva Lemos (bádminton), Aldara Rodríguez (baloncesto), Xabier Gallego (balonmano), Pablo Pintos (bolos), Marta Dorelle (esgrima), Darío Ferreira (espeleología), Roque González (esquí náutico), Andrés Antañón (fútbol), Ariadna Alvarez (taekwondo), Oleksandr Dementiev (lucha), Xoel Lores (montañismo), Alejandro Alonso (motonáutica), Blanca Figaldo (cuyo premio de natación fue recogido por su padre Michel), Alvaro Martínez (pádel), Xoán Balboa (petanca), Eva Alvarez (squash), Dalia Francisco García (taekwondo), Sofía Freiría (tenis de mesa), Luis Piña (triatlón), Jorge Soto (voleibol), Mateo Rey (ajedrez) y Bruno García (gimnasia).