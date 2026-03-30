La gala se hace un hueco digital

La Gala del Deporte abarca nuevos escenarios y plataformas. Este año, en su vigésimo séptima edición, la fiesta del deporte repite una iniciativa que se puso en marcha hace un año por primera vez. Desde hoy mismo esta activa en la edición digital de FARO DE VIGO una exposición digital en la que se podrá acceder a toda la información relativa a la gala que organizan Concello, Faro y Abanca.

En la última década, la calle Príncipe había sido escenario de una muestra en la que los viandantes podían ver los nombres e imágenes de los candidatos propuestos por las diferentes federaciones deportivas. Con el fin de hacer más accesible y completa aún la información se ha decidido trasladar esta muestra a la edición digital de FARO (www.farodevigo.es) donde hay un «site» dedicado a la fiesta del deporte vigués. Allí los lectores podrán consultar toda la información relativa a la celebración. Pero sobre todo en el especial tendrán a su disposición la relación de los deportistas que aspiran a hacerse con los principales galardones (absoluto y promesa tanto en categoría masculina como femenina) y los méritos deportivos contraídos a lo largo del año 2025 y por los que han sido seleccionados por sus federaciones para ser elegidos como los mejores del año pasado y suceder así a Martín de la Puente, Susana Rodríguez, Luis Piña y Nerea Patiño, ganadores de la edición celebrada ahora hace un año.

Este año el trabajo es especialmente profundo porque se da la circunstancia de que a la Gala del Deporte que se celebra el próximo jueves 14 de abril concurren un total de setenta y tres candidatos (41 en categoría absoluta y 32 en la promesa) una de las cifras más altas desde que la fiesta del deporte vigués comenzó su andadura. Pues en el especial de FARO hay oportunidad de conocer la trayectoria de todos ellos y evaluar las posibilidades que tienen de sumarse al palmarés de este galardón, algo que se sabrá dentro de dos semanas cuando en el transcurso de la Gala se conozca el fallo del jurado que preside como cada año el concejal de Deportes del Concello de Vigo, Manel Fernández.

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En la exposición, que se irá ampliando en los días posteriores con las informaciones relativas a la Gala, también habrá sitio para los reconocidos con alguna de las menciones de honor que en esta edición recaen en el Real Club Náutico de Vela, el Gran Peña, José Antonio Ramos (histórico presidente del C.C.Teis), el entrenador de baloncesto Miguel Méndez, la jugadora María Araújo, el nadador Juan Ferrón, el equipo de 4x100 del Celta de atletismo que logró la plata en el Nacional sub 20 compuesto por Candela Hermida, Daniela Castro, Marta Caamaño y Valeria González, y el jugador de bádminton Jacobo Fernández que debutó con la selección española. El ganador del Luis Miró es otro de los enigmas que quedan para el día de la gala.