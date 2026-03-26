Presentadas las candidaturas de la Gala do Deporte de Vigo 2026

La Gala del Deporte de Vigo calienta motores después de las que las federaciones deportivas gallegas hayan hecho oficiales las candidaturas de cara a una fiesta que tendrá su punto culminante el martes 14 de abril en el Teatro A Fundación (20:00 horas). El alcalde de Vigo, Abel Caballero; el director general de Prensa Ibérica en Galicia, Juan Carlos Da Silva; el gerente general de Prensa Ibérica en Galicia, Pedro Costa; y el director de operaciones de la zona Vigo de Abanca, Manuel Alonso Rodríguez dieron el pistoletazo de salida al evento, que organizan Concello de Vigo, FARO DE VIGO y Abanca. En la presentación también estuvieron el concejal de Deportes, Manel Fernández, y la concejala de Turismo, María Lago.

La fiesta del deporte vigués y de su área de influencia se prolongará durante unos días con varios actos que culminarán con la gala de entrega de galardones.

Tras la edición del año pasado, en la que el jurado proclamó vencedores absolutos al tenista Martin de la Puente y a la triatleta Susana Rodríguez y a los promesas Luis Piña (triatlón) y Nerea Patiño (balonmano). Curiosamente tres de ellos pueden repetir galardón ya que solo la jugadora del Aula Valladolid no repite nominación.

Entre las propuestas de las federaciones y del jurado hay un total de 73 candidaturas, una cifra similar a la de anteriores ediciones. En categoría absoluta hay un total de 41 nominados de los cuales más de la mitad son mujeres (21, por veinte hombres) lo que da una idea del crecimiento que el deporte femenino ha venido protagonizando en los últimos años. En la categoría promesa hay 32 nominados de los cuales 18 son chicos y hay 14 chicas tratando de conseguir el premio.

Una vez más la gala otorgará por sexto año consecutivo el Premio Luis Miró a una trayectoria legendaria y ejemplar que sólo se des velará en el transcurso del acto (Carlos Pérez lo ganó en 2021, Paco Amoedo en 2022, Javier Alvarez Salgado en 2023, Manolo en 2024 y Franco Cobas en 2025), y también reconocerá a deportistas y clubes que merezcan una mención especial por determinados logros o hitos cosechados a los largo de 2025. En esta oportunidad se premia al Real Club Náutico por sus ciento veinte años de existencia que coinciden además con el centenario de su fundación; al Gran Peña, que cumple cien años; y en el apartado de dirigentes se reconoce a José Antonio Ramos Basteiro que fue el presidente del Club Ciclista de Teis desde 2001 hasta 2024 y cuyo papel fue esencial en la consolidación de este deporte en el barrio. Además, como deportistas se distingue con una mención especial al entrenador de baloncesto Miguel Méndez y a la jugadora María Araújo que consiguieron el subcampeonato de Europa con la selección española; a las componentes del relevo 4x100 femenino del Celta (Candela Hermida, Daniela Castro, Marta Caamaño y Valeria González) que fueron subcampeonas de España en la categoría sub20, a Juan Ferrón, plata en el relevo mixto de 4x100 del Mundial de natación de Singapur; y a Jacobo Fernández, internacional con la selección española de bádminton.

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El jurado de la Gala del Deporte, como es tradicional, estuvo presidido por el concelleiro de Deportes, Manel Fernández; y estaba compuesto por representantes de los grupos municipales en el Concello, técnicos del área de Deportes, periodistas de FARO de VIGO y por Silvia González, presidenta CN Vigo Rías Baixas; Lorena García, entrenadora y triatleta del CT Mar de Vigo y Sara Penedo, entrenadora del Club Sieiro.