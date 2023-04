En el atletismo gallego, tan dado a producir fondistas y lanzadores, ha encontrado un tesoro en una velocista que este verano cumplirá los dieciocho años. Ainhoa Repáraz ha sido reconocida como la mejo promesa de 2022 en Vigo, repitiendo de este modo el galardón que logró en la edición del año pasado. Se suma así a la lista de deportistas que ha logrado el doblete desde que en 2016 se puso en marcha esta categoría. Un premio que siempre ha visto mucho hacia el atletismo porque ya lograron el “doblete” antes que ella Sandra Mosquera y Carmela Cardama. También la regatista Lara Lagoa y la judoka Laura Vázquez fueron capaces de sumar dos veces su nombre al palmarés.

Viguesa de nacimiento aunque afincada desde hace tiempo en Baiona, Ainhoa pertenece al Val Miñor y está entrenada por Oscar Fernández, exatleta y uno de los grandes técnicos gallegos de la actualidad. Llegó a él gracias al profesor de su colegio a quien le llamó poderosamente la atención sus inmensas condiciones.

Practicaba diferentes deportes, pero brillaba por encima de todo en las modalidades que implicaban explotar su velocidad. Ainhoa llegó de esta forma a manos de Oscar Fernández que desde el principio tuvo claro que estaba ante un talento gigantesco para el atletismo. El técnico siempre ha destacado que estamos ante una atleta unas condiciones innatas gracias a la fuerza de su tobillo y a su tendón: “En mi vida vi nada igual” explicaba.

Repáraz combina de forma perfecta la pista cubierta con el aire libre y durante el año 2021 ha conseguido extraordinarios resultados tanto en una modalidad como en otra. Su irrupción en la categoría juvenil ha sido espectacular. En apenas un par de temporadas se ha apoderado de todos los récords gallegos de velocidad en la categoría. En un momento especialmente importante para la formación de un atleta, la gallega ha vuelto a ofrecer en 2022 resultados muy sobresalientes. Empezó dominando de nuevo en Galicia y pese a su juventud se proclamó campeona absoluta (su reinado en la comunidad promete ser antológico). Además ganó el oro en el campeonato sub 18 de España que se disputó en Xerez y también sumó un oro en el Campeonato de España de Federaciones sub 18 y por último en pista cubierta añadió una medalla de bronce en los 200 metros sub 18.

Aunque puede que de todo lo conquistado en el pasado año lo que más llama la atención son sus resultados en el Campenato de Europa de su categoría que se celebró en Israel. Ahí además de mejorar el récord de España sub 18 de los 100 metros logró el cuarto puesto, a nada de la medalla de bronce. Se quitó esa espina al conquistar la medalla de bronce en el relevo combinado de ese mismo campeonato. Este año aún podría volver a ese mismo campeonato con mejorar sus resultados.

Ainhoa Repáraz sigue entrenando en Vigo aunque hace tiempo que está siendo tentada por las universidades norteamericanas para incorporarla a sus estructuras atléticas. Este año acaba el bachillerato con lo que llega el momento de las grandes decisiones.