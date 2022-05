Con Ainhoa Repáraz el atletismo gallego ha descubierto a uno de sus grandes talentos futuros y en una disciplina donde Galicia y Vigo más concretamente no ha sido especialmente prolífica. Esta es tierra de fondistas, de crossistas, de lanzadores...es raro ver aparecer un velocista gallego con posibilidades de medirse a los mejores. Pues eso ha sucedido con Ainhoa Repáraz que desde que irrumpió con quince años en aquel Campeonato Gallego en el que se impuso a rivales que le doblaban la edad. Desde entonces no ha parado de crecer en todos los sentidos hasta convertirse en una firme esperanza de la velocidad a nivel nacional como demostró en el Campeonato de España sub18 en el que, siendo una de las participantes más jóvenes, consiguió el oro en la prueba de 200 metros.

Viguesa de nacimiento aunque afincada desde hace tiempo en Baiona, Ainhoa pertenece al Val Miñor y está entrenada por Oscar Fernández, exatleta y uno de los grandes técnicos gallegos de la actualidad. Llegó a él gracias al profesor de su colegio a quien le llamó poderosamente la atención sus inmensas condiciones. Practicaba diferentes deportes, pero brillaba por encima de todo en las modalidades que implicaban explotar su velocidad. Ainhoa llegó de esta forma a manos de Oscar Fernández que desde el principio tuvo claro que estaba ante un talento gigantesco para el atletismo. El técnico siempre ha destacado que estamos ante una atleta unas condiciones innatas gracias a la fuerza de su tobillo y a su tendón: “En mi vida vi nada igual” explicaba recientemente Fernández. Además, Ainhoa es una chica que ha crecido mucho y que luce un físico que no parece corresponder con la edad que tiene. A todo eso hay que añadir su humildad y ganas de mejorar. Por eso no es extraño que desde hace un par de años se haya convertido en una de las grandes esperanzas de la velocidad gallego y que su paso tanto por los campeonatos autonómicos como por los nacionales no pare de llamar la atención.

Año nacimiento: 2005 lugar: Vigo Club: Val Miñor Palmarés 2021: Oro en el Campeonato de España de 200 metros en la categoría sub18. Campeona Gallega

Repáraz combina de forma perfecta la pista cubierta con el aire libre y durante el año 2021 ha conseguido extraordinarios resultados tanto en una modalidad como en otra. Su irrupción en la categoría juvenil ha sido espectacular. En apenas un par de temporadas se ha apoderado de todos los records gallego de velocidad en la categoría. En 2021 batió varios de ellos como el de los 100 y los 200 metros al aire libre y el de 200 en pista cubierta. Sus conquistas se completaron con los 60 en pista cubierta a comienzos de 2022 para que ya no le quedase ninguna casilla por cubrir en la categoría juvenil. Y eso que este año cumplirá los diecisiete años en el mes de agosto. Lo próximo será empezar a asomarse a la categoría junior donde todo el mundo da por sentado que irá destronando a quienes en estos momentos lideran los ránking gallegos de todos los tiempos. El futuro en estos momentos pertenece a Ainhoa Repáraz. Pero no solo eso porque en el ranking de 2021 la viguesa fue la gallega más rápida de la temporada en los 60 metros y en los 200 metros en pista cubierta y la segunda en los 100 y 200 al aire libre. Teniendo en cuenta su edad, todo hace indicar que muy pronto iniciará su reinado en la categoría absoluta de la velocidad gallega. Solo puede frenar su asombrosa progresión no encontrar mejores condiciones para entrenar teniendo en cuenta las limitaciones que el clima suponen para ciertas modalidades. Y la velocidad es una de las que más lo acusa.