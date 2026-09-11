El mar frente a Vigo bate su récord de temperatura en 25 años: 21,55 grados en Cabo Silleiro a las nueve de la noche

El calor de este verano no se quedó en tierra. El mar frente a Vigo y las Rías Baixas alcanzó a finales de agosto una temperatura nunca registrada hasta ahora por la boya de Cabo Silleiro, uno de los puntos de referencia de Puertos del Estado para vigilar las condiciones del océano en la costa gallega. El termómetro llegó a marcar 21,55 grados el pasado 30 de agosto, a las 21.00 horas, el valor más alto desde que este dispositivo comenzó a medir la temperatura del agua en 2001. Nunca, desde que comenzó la serie hace un cuarto de siglo, la boya había encontrado el Atlántico tan caliente.

El registro convierte al verano de 2026 en excepcional también bajo la superficie del Atlántico. No se trata, además, de un episodio aislado en el sur de Galicia. Las tres boyas gallegas de la red de Puertos del Estado establecieron nuevos máximos históricos durante el verano. En Estaca de Bares se alcanzaron 23,13 grados el 13 de agosto, mientras que Villano-Sisargas llegó ese mismo día a 22,17 grados. Las tres series se remontan a 2001.

En el caso vigués, el dato de Cabo Silleiro resulta especialmente significativo por su localización frente a la entrada meridional de las Rías Baixas. Conviene, sin embargo, hacer una distinción: la medición no corresponde al interior de la ría de Vigo, sino a aguas abiertas.

Un verano fuera de lo habitual

La sucesión de récords encaja en una fotografía más amplia. El indicador de clima marino elaborado por Puertos del Estado a partir de su red de boyas sitúa el verano de 2026 entre los más cálidos de la serie, con temperaturas por encima de los promedios climáticos durante prácticamente todos los meses estivales. Entre las zonas que más contribuyeron a elevar esos valores está precisamente la cuenca Noratlántica, en la que se encuentran las estaciones gallegas.

Buena parte del verano ha estado por encima de los promedios de años anteriores y alcanza uno de sus puntos más elevados entre julio y agosto.

La situación gallega se enmarca, además, en un verano de temperaturas marinas extraordinarias en buena parte de España. La marca absoluta de toda la red de Puertos del Estado se produjo lejos del Atlántico: la boya de Dragonera, en Baleares, alcanzó 33,02 grados el 5 de agosto, la temperatura más alta registrada hasta ahora por cualquiera de las estaciones del organismo.

También batieron sus respectivos récords varias estaciones del Mediterráneo, entre ellas Mahón, Tarragona, Barcelona, Cabo de Palos y Cabo Begur. En la costa cantábrica se repitió el fenómeno: Pasaia II llegó a 28,4 grados y Bilbao-Vizcaya a 25,27 grados, igualmente máximos para sus respectivas series.

Galicia, tres récords de tres

Lo singular en Galicia es que ninguna de sus tres boyas de aguas profundas escapó al récord. De norte a sur, Estaca de Bares, Villano-Sisargas y Cabo Silleiro superaron este verano todos sus valores anteriores.

La diferencia térmica entre ellas también dibuja las particularidades del litoral gallego. Estaca de Bares, en el extremo norte, fue la que alcanzó la cifra más elevada, con 23,13 grados; Villano-Sisargas quedó en 22,17 y Silleiro, frente a las Rías Baixas, en 21,55.

El litoral occidental gallego está sometido a fenómenos oceanográficos capaces de provocar variaciones acusadas de temperatura. Los propios datos de Puertos del Estado ilustran hasta qué punto el viento y las corrientes pueden modificar rápidamente el termómetro marino: en Málaga, por ejemplo, un episodio de afloramiento de aguas profundas y frías hizo caer la temperatura hasta 15,6 grados en pleno agosto.

Una vigilancia continua del océano

Puertos del Estado controla en tiempo real la evolución del mar mediante una red que incluye 15 boyas de aguas profundas, 14 boyas costeras, 46 mareógrafos y nueve estaciones de radar de alta frecuencia distribuidas por la costa española. Los datos sirven para observar variables oceanográficas y meteorológicas y permiten construir series históricas como las que ahora certifican los récords gallegos.

El organismo complementa esas mediciones con información procedente de satélites. El mapa correspondiente al 5 de agosto incluido en su balance del verano permite apreciar con claridad el contraste térmico entre el Mediterráneo, con extensas áreas excepcionalmente cálidas, y la fachada atlántica de la Península, más fría pero igualmente sometida este año a valores anómalamente elevados.