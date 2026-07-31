El Concello de Vigo mejora la seguridad junto a la iglesia de San Lorenzo de Coruxo

Importante refuerzo de la seguridad el que se ha conseguido en el entorno de la capilla de San Lorenzo de Coruxo tras una intervención ejecutada por el Concello de Vigo, que desembolsó 64.000 euros en el marco del convenio que tiene en vigor con la Diócesis de Tui-Vigo, que permite cuidar el patrimonio eclesiástico y mantenerlo en buenas condiciones.

Hasta la zona se acercó este viernes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que estuvo acompañado en la visita por el obispo de la Diócesis viguesa, Antonio Vallín, y el párroco de la iglesia, Emilio González, además de vecinos y concejales del gobierno local.

«Ha sido una reforma muy importante que permite dar seguridad al recinto, son mejoras que acordamos juntos y que hacemos en un patrimonio común y colectivo, porque queremos contribuir y dar seguridad al patrimonio histórico de la Iglesia en Vigo», destacó el alcalde tras escrutar la obra realizada en Coruxo. Los trabajos consistieron en la reparación del muro perimetral y la sustitución de barandillas.

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Este viernes tuvo lugar la reunión semanal de la junta de gobierno de Vigo, en la que se dio cuenta, entre otros asuntos, de la adjudicación del contrato para garantizar el servicio de ambulancias durante el período en el que permanezca en funcionamiento la decoración de Navidad en la ciudad. Caballero destacó la planificación de su gobierno para llegar con los deberes hechos a una de las fechas marcados en rojo en el calendario, como demuestra también el reciente inicio del montaje del alumbrado.