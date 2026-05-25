Vigosónico alcanza el 100% de ocupación y supera los 10.000 usos en un año
El Concello adjudicará este viernes la gestión del espacio, que registró 1.250 usuarios y fue utilizado por 74 bandas durante el último ejercicio
R.V.
El Concello de Vigo adjudicará este viernes la gestión de Vigosónico, un equipamiento que el gobierno local presenta como uno de los proyectos juveniles y culturales con mayor demanda de la ciudad. El espacio musical mantiene desde enero una ocupación del 100% en sus salas, según destacó el alcalde, Abel Caballero, que defendió la continuidad de un servicio que considera “un producto de éxito” y “extraordinario”.
Caballero subrayó la elevada demanda de las salas de ensayo y del conjunto de actividades que se desarrollan en Vigosónico. “Hay una enorme demanda de las salas del Vigosónico, una ocupación del 100% desde el mes de enero”, afirmó, antes de reivindicar “la magnífica decisión” de haber impulsado este proyecto durante su mandato.
El balance del último año refleja la actividad del centro: 1.250 usuarios, en su mayoría chicas y chicos jóvenes, pasaron por sus instalaciones para hacer música, aprender, grabar o cantar. En total, Vigosónico alcanzó las 10.041 asistencias, con una participación femenina que ya representa el 27%.
Uno de los programas con mayor tirón es Academia, centrado en la formación musical. La iniciativa reunió a 251 participantes en disciplinas como guitarra, bajo, batería y canto. A ello se suma el uso del equipamiento por parte de 74 bandas, que agruparon a 270 músicos.
La programación de Vigosónico también se extiende a otros ámbitos de la cultura juvenil. El pasado año registró 174 asistentes a actividades de K-Pop, 120 participantes en programas de juegos en Shoga, 150 usuarios de la sala polivalente y 45 participantes en el laboratorio de creación musical.
El alcalde defendió que Vigosónico está contribuyendo a formar nuevas generaciones vinculadas a la música. “Estamos creando generaciones enteras que hacen música, aprenden música, se dedican a la música”, señaló Caballero, que apuntó además que para muchos jóvenes puede convertirse en una salida profesional. “De aquí están saliendo grupos importantísimos, que tienen ya presencia en Vigo y en Galicia”, añadió.
- Sargento Matanza, el militar que hará el salto de precisión en paracaídas el Día de las Fuerzas Armadas: «Me tiro una media de cinco veces al día»
- Muere una mujer de 37 años y su hija que llevaba en brazos resulta herida al ser arrolladas por un coche en una acera en Sanxenxo
- La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
- Nidia Arévalo, primera alcaldesa del PP en postularse como candidata
- La próxima apertura de seis supermercados en Pontevedra lanza una oferta de al menos 130 empleos
- Pierde en Praza de América la camiseta del Celta que le había regalado su abuelo antes de morir: «Tiene un gran valor sentimental»
- Una saga de relojeros de Vigo se queda sin cuerda ocho décadas y tres generaciones después
- Aspas agita Balaídos con su guiño al ascenso del Deportivo y desde el norte responden: «Serás pitado con cariño»