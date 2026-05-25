Quince chefs vigueses y gallegos pondrán sabor al Vigo SeaFest 2026

El Vigo SeaFest 2026 empieza a calentar fogones. La séptima edición del Festival ARVI do Peixe contará este año con quince cocineros de la escena gastronómica viguesa y gallega, que serán los encargados de convertir el producto del mar en uno de los grandes reclamos de la cita, prevista del 9 al 12 de julio en la zona de los Jardines de Elduayen y el Náutico de Vigo.

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, ARVI presentó este lunes a los chefs participantes en esta nueva edición. En el mismo acto se celebró también el sorteo de las especies que se degustarán durante el festival, uno de los momentos clave para definir las propuestas gastronómicas que llegarán al público en julio.

El apartado culinario volverá a ser uno de los grandes ejes del SeaFest, una cita que combina cocina con productos del mar, cultura gastronómica, industria pesquera, música, deportes náuticos y de playa, talleres y experiencias. El festival ocupará más de 23.000 metros cuadrados y aspira a reforzar el papel de Vigo como capital europea de la pesca y como destino de referencia para la gastronomía marinera.

La nómina de cocineros participantes está encabezada por Jonathan Mota, de Mijo Minibar; Jimena Meije, de María Manuela; Manuel Antón, de Costera MX; y Mauro Barreiro, de Konvini, nombres con peso propio en la escena gastronómica local. A ellos se suman Pedro Méndez, de Vacaloura by Trepia; Miguel Gómez, de El Temporal; Adrián Santalices, de Paparrúa; Alberto Díez y Olfa Abidi, de Güóc; Javier Salgado, de La Tula Bouzas; Rebeca Guede, de La Orensana; Yolanda Díez, de Living Cocina Viva; Alejandro Nieto, de Taverna Chao; Cristian Arce, de Pintxoteca Mar; y Gonzalo Álvarez, de As Cunchas.

En la presentación tomaron la palabra Javier Touza Touza, presidente de ARVI; José Redondo Rego, delegado comercial de Hijos de Rivera en Vigo; y los chefs participantes en el festival. La cita servirá para avanzar el contenido gastronómico de una edición que volverá a situar el pescado y los productos del mar en el centro de la programación veraniega de Vigo.