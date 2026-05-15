David Regades entra en la cúpula mundial de las zonas francas

David Regades ha dado un salto de alcance internacional para la Zona Franca de Vigo. El delegado especial del Estado en el Consorcio vigués ha sido elegido miembro del consejo de dirección de la World Free Zones Organization, la asociación que agrupa a las zonas francas y zonas económicas especiales de todo el mundo. La designación fue ratificada esta madrugada, hora española, en la Asamblea General de la entidad, celebrada en Panamá tras la clausura del Congreso Mundial desarrollado en el país centroamericano.

La elección sitúa por primera vez en la historia a un delegado de la Zona Franca de Vigo en el máximo órgano rector de la WFZO, el denominado board of directors, considerado el núcleo de decisión política y estratégica de la organización. Se trata de un grupo reducido, integrado por 13 representantes de distintas nacionalidades, que funciona como un consejo de administración y marca las grandes líneas de actuación de la red mundial de zonas francas.

La incorporación de Regades a este órgano refuerza la presencia internacional del Consorcio vigués y, según la propia Zona Franca, también aumenta el peso de España y de Europa en una organización con influencia directa en el comercio internacional, la logística, la inversión, la sostenibilidad y la cooperación público-privada.

“Es un éxito para la Zona Franca que dirijo, pero sobre todo es un éxito para Vigo”, afirmó Regades tras conocerse el resultado de la votación. El delegado vigués subrayó que la ciudad “ya tenía una influencia importante” por su potencial en sectores como la automoción, la logística atlántica, la innovación industrial, la incubación tecnológica y la industria 4.0.

Regades, que en 2024 ya había sido designado miembro de la Comisión Internacional de la WFZO, accede ahora al escalón más alto de la organización. Desde esa posición participará en los debates estratégicos de una red que representa a más de 2.200 zonas francas y zonas económicas especiales de 168 países y territorios, espacios que generan cerca de 90 millones de empleos en todo el mundo.

El delegado del Estado destacó también el papel que puede desempeñar Vigo como punto de conexión entre Europa, Latinoamérica y los corredores marítimos atlánticos. “El hecho de que Vigo sirva de puente y conecte con Europa, Latinoamérica y los corredores marítimos atlánticos es muy importante”, señaló.

Apuesta por la innovación

A su juicio, formar parte del consejo de dirección de la WFZO supone un reconocimiento al modelo que la Zona Franca de Vigo ha impulsado en los últimos años. “Estar en el Consejo de dirección de la WFZO es un espaldarazo a nuestra apuesta por la innovación. Supone ganar en liderazgo, participación en la estrategia global, visibilidad internacional de nuestro modelo y que el peso europeo esté más representado en el Consejo. Estamos muy contentos”, añadió.

La WFZO es la principal red global del ecosistema de zonas francas. Su función es representar institucionalmente a estos espacios ante gobiernos, organismos internacionales, inversores y foros económicos. Además de promover el comercio y la inversión, la organización impulsa la transferencia de buenas prácticas, la innovación, la sostenibilidad y las alianzas entre el sector público y el privado.

El consejo de dirección al que ahora se incorpora Regades tiene entre sus principales funciones la gobernanza de la entidad, el liderazgo estratégico en políticas globales, el impulso de alianzas con gobiernos y organismos internacionales y la representación de la organización en los principales foros económicos. Su presidente, Mohammed Al Zarooni, es la máxima figura institucional de la WFZO.

Los retos de las zonas francas

La entrada del delegado vigués se produce en un momento en el que las zonas francas afrontan una transformación profunda. Las líneas estratégicas actuales de la organización están centradas en la digitalización, la aplicación de la inteligencia artificial a la logística, la sostenibilidad, la transición hacia zonas francas verdes y el refuerzo de los modelos de innovación industrial.

Para la Zona Franca de Vigo, la designación supone una oportunidad para proyectar su modelo fuera de España y participar de forma directa en la definición de las prioridades globales del sector. El Consorcio vigués gana así presencia en una organización que actúa como plataforma de relación entre administraciones, operadores económicos, inversores y territorios que buscan atraer actividad industrial, tecnológica y logística.

La votación celebrada en Panamá consolida el papel del Consorcio vigués como actor económico con vocación atlántica, europea e internacional.