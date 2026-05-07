Mercado inmobiliario
El copropietario de Vegalsa estrena su primera promoción inmobiliaria con 14 viviendas en Vigo y ultima dos más de alto diseño en la ciudad
Higoma pone a la venta 14 viviendas en Sanjurjo Badía
Las dos nuevas obras están en Aragón y Vázquez Varela
En su despedida en enero de 2024 como director general de Vegalsa-Eroski después de 25 años en varios cargos ejecutivos, Joaquín González Iglesias admitió que ese «es y será» el «gran proyecto profesional» de su vida. «Al que siempre estaré vinculado —recordó— como accionista de la empresa familiar». La jubilación no entraba en los planes del empresario vigués. Tenía en aquel momento 71 años y el objetivo de relanzar el holding Sociedad de Inversiones Higoma, donde se integra la copropiedad de la compañía distribución alimentaria junto a la cooperativa vasca y el resto de negocios que desarrolla «con visión a largo plazo, apoyada en la innovación continua y con el propósito de generar valor sostenible para las personas y su entorno». Aunque toca áreas como la consultoría empresarial y la gastronomía, la principal actividad de Higoma es la promoción inmobiliaria con la que acaba de desembarcar en la ciudad.
Higoma firma el proyecto Sanjurjo Badía 105, pensado para «transformar el skyline de Vigo». Un «edificio exclusivo» de 14 viviendas ya en fase de comercialización «con diseño contemporáneo, certificación energética y domótica integrada», además de materiales premium, a partir de 320.000 euros. La firma tiene en cartera otras dos obras en marcha con la previsión de lanzar las ventas también a lo largo del actual 2026: Aragón 43-45, «una promoción residencial contemporánea» que destaca, según sus impulsores, por zonas comunes «de primer nivel» y «luminosidad excepcional»; y Vázquez Varela 10, 12 y 14, en pleno centro. Para cada una, Higoma lanzó sus respectivas filiales. Calle Aragón Hábitat, constituida el 31 de marzo de 2025, cuenta con un capital social de 1,2 millones de euros. En el caso de Calle Vázquez Varela Hábitat, formalizada pocos días después, el 14 de abril, son 1,7 millones.
González Iglesias asegura que la principal baza de Higoma como promotora es «la solidez de un grupo consolidado» tras más de 10 años de trayectoria con «la cercanía de una promotora local». «No construimos metros cuadrados. Construimos hogares donde la vida sucede», señala. Los planes de Sociedad de Inversiones Higoma van más allá de Vigo. Se enfoca a «enclaves excepcionales de Galicia» con «una apuesta decidida por el diseño, la calidad constructiva y el valor duradero».
Además de la actividad inmobiliaria, el grupo hace trabajos de consultoría estratégica. En alimentación, está detrás de La Familia Gastro, dedicada a comidas preparadas de alta calidad para supermercados y empresas del sector retail; y del restaurante Gunnen, ubicado en A Coruña.
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