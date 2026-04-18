Renfe lanza su «Plan Galicia 2026» con los Avril: será la primera vez que añada trenes en el Eje Atlántico entre Vigo y A Coruña desde 2015

Una vez fijada y mejorada la oferta del AVE al resto de la red, la línea de Media Distancia más utilizada del país por fin podrá crecer. Renfe ha confirmado este viernes la creación de un «Plan Galicia 2026» en el que se añadirán más plazas y frecuencias al Eje Atlántico que comunica Vigo y A Coruña y en el que hace dos años la ocupación fue del 160% por cada asiento.

Este anuncio supone el primer incremento en el número de servicios desde su inauguración en 2015, momento en el que se fijaron 136 trenes rápidos semanales entre las terminales de Urzáiz y San Cristóbal. El presidente de la compañía, Álvaro F. Heredia, mantuvo ayer varios encuentros en las estaciones de Santiago y Ourense. En la capital gallega estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien reivindicó que se está «apostando por el tren como nunca antes» desde el ejecutivo central.

Este incremento llegará gracias a la utilización de los famosos Avril en trayectos internos. Los S-106 fabricados por Talgo (507 o 581 plazas) y estrenados hace ahora dos años realizarán al menos una frecuencia por sentido entre Vigo y A Coruña, añadiendo más de un millar de plazas a una ruta especialmente saturada. Esta tesis ya se ha implementado con éxito en Extremadura y se complementará con dobles composiciones de los S-121 habituales (280 plazas) en las horas de mayor demanda. La implementación de las mismas llegará este mismo año. La formación de los maquinistas de Media Distancia en estos convoyes y las restricciones de capacidad en A Coruña por las obras de su estación condicionarán los plazos, aunque todo apunta al comienzo del curso escolar tras el verano.

Viajeros por cada 100 plazas ofertadas en los principales corredores de Media Distancia de España / Hugo Barreiro

Este Plan Galicia 2026 —hace una década se lanzó otro aprovechando la llegada del AVE a Zamora— señala las horas punta, especialmente por la mañana y por la tarde-noche, mejorando la regularidad y capacidad del servicio en los momentos de mayor presión. «Estos cambios implicarán necesariamente algunos ajustes horarios para optimizar el servicio», añaden en la nota difundida.

Las mejoras no se limitarán a las dos provincias occidentales. La operadora pública tiene previsto aumentar la oferta en la relación entre Ourense, Santiago y A Coruña mediante más plazas sinergiadas en los trenes AVE, Alvia y Avlo de la relación con Madrid. Esta subida del 6% llega después de analizar cuántos viajeros utilizaban ya estos servicios comerciales para trayectos internos de Galicia a precios bonificados, una opción que todavía no está disponible para Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.

El delegado del Gobierno en A Coruña, Pedro Blanco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, este viernes en la Estación Intermodal de Santiago / Cedida

Los viajeros, entre la prudencia y la celebración

El avance ha sido recibido con una mezcla de escepticismo y agradecimiento por parte de los viajeros, quienes llevan años reclamando este tipo de medidas. Desde la plataforma Media Distancia Galicia creen que «cualquier refuerzo es positivo pero es clave que no se quede solo en un anuncio», ya que la falta de plazos fijos les invita a verlo con «prudencia».

Aún así, celebran la implantación del bono de 60 euros para el transporte público que ha hecho «el tren realmente asequible para el uso cotidiano», aunque piden dar un paso más. «Las primeras horas de la mañana —en ambos sentidos— concentran una demanda muy alta que hoy no está bien cubierta», señalan mencionando la casuística de los regionales y expresos desde las 5 de la madrugada.

Aunque celebran el aumento de la capacidad con los Avril S-106 plantean dudas sobre su encaje en el modelo de movilidad del Eje Atlántico, con una elevadísima rotación de viajeros por butaca. A estas medidas debería unirse en los próximos meses la prometida creación de núcleos de Cercanías para Vigo-Pontevedra, A Coruña-Ferrol y quizás, Vilagarcía-Santiago. El Ministerio situó en el primer trimestre de este año la presentación de su borrador, pero todavía no ha trascendido. n