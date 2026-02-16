El Puerto «gradúa» su vista: licita un gigantesco panel de videovigilancia para sus muelles

Parpadea, el Puerto de Vigo ya lo ha visto (y posiblemente grabado). La Autoridad Portuaria acaba de licitar por casi 350.000 euros un nuevo y gigantesco panel de videovigilancia, también denominado videowall, con el que busca reforzar todavía más el control de movimiento en sus muelles. Y es que hay una palabra que figura en la hoja de ruta de cualquier administración es «seguridad».

Si ya recientemente el Concello de Vigo adquirió un dron específico para interiores, tanto naves como edificios, con el objetivo de aminorar cualquier riesgo en sus intervenciones, ahora el Puerto se suma a esta demanda renovando su actual panel por otro con más alcance, calidad y que permitirá a los agentes que lo controlen una observación más clara de todo lo que ocurre a lo largo y ancho del frente marítimo.

Desde el Centro de Control de la Autoridad Portuaria, ubicado en las oficinas centrales de la institución en la Plaza de la Estrella, se supervisa de manera constante la actividad en los muelles, desde la Terminal de Contenedores de Guixar hasta la explanada de la Terminal Ro-Ro de Bouzas, garantizando un control permanente de la operativa portuaria y los accesos de vehículos y personas las 24 horas del día, los 365 días del año.

Dimensiones

Esta máxima se mantendrá con el nuevo panel, pero ahora deberán ser dos los agentes de la Policía Portuaria que supervisen de forma constante el visionado de las grabaciones que en el videowall se proyecten. La Autoridad Portuaria cuenta con un sistema de 230 cámaras cuyas imágenes serán controladas al momento por los funcionarios portuarios.

Sus dimensiones hablan por sí solas: la pantalla deberá tener 9,5 metros de largo y casi 2 de alto, notablemente superior a las medidas del panel actual. Los agentes deberán pasar por un periodo de formación para poder dominar su uso, fundamental para la vigilancia de los miles de metros cuadrados de instalaciones portuarias.

Tráfico de drogas

Con este sistema no solo se controlará el desarrollo de la propia actividad, sino también puede generar un efecto disuasorio ante uno de los grandes lastres que está sufriendo el Puerto quizá en el último año: la entrada de droga a través de contenedores con el método del «gancho ciego» (el estupefaciente viene camuflado entre mercancía correcta). Con esta medida, la administración pública refuerza también el control preventivo para la introducción de estos cargamentos.