Piso de obra nueva en pleno centro de Vigo, con terraza, garaje y trastero

El mercado inmobiliario en Pontevedra continúa consolidándose como una alternativa atractiva tanto para quienes buscan vivienda habitual como para compradores que valoran calidad constructiva, ubicación y espacio. Desde promociones de obra nueva en grandes ciudades hasta viviendas singulares en núcleos urbanos consolidados, Galicia ofrece propuestas que combinan diseño, comodidad y carácter propio.

Piso de obra nueva con terraza en el centro urbano de Vigo

Salón de piso de obra nueva en zona centro, Vigo / Tucasa.com

En una de las zonas más estratégicas de Vigo, entre las calles Rosalía de Castro y Serafín Avendaño, se pone a la venta este piso de obra nueva a estrenar por 510.000 euros. La vivienda forma parte de un proyecto arquitectónico contemporáneo diseñado por el estudio EAU, que completa una manzana clave del centro urbano y refuerza el carácter residencial de la zona.

Con 126 metros cuadrados construidos, el piso se distribuye en tres dormitorios, dos baños completos, salón-comedor, lavadero y una terraza de 8,5 metros cuadrados que aporta un valioso espacio exterior en pleno centro de la ciudad. La cocina se entrega completamente amueblada y equipada, y el precio incluye plaza de garaje y trastero, un valor añadido en una ubicación donde el aparcamiento es especialmente demandado.

La proximidad a la avenida García Barbón, a la estación de tren y a los principales accesos de entrada y salida de Vigo convierte esta vivienda en una opción pensada para quienes buscan comodidad, servicios y movilidad sin renunciar a una construcción moderna y eficiente.

Tríplex independiente de alto standing en el centro de Vilagarcía

Salón de csa en Vilagarcía / Tucasa.com

En Vilagarcía de Arousa, se encuentra esta casa independiente tipo tríplex a la venta por 400.000 euros, una propiedad singular por tratarse del único chalet independiente dentro del centro urbano de la localidad. Con 200 metros cuadrados construidos, la vivienda se distribuye en tres plantas perfectamente diferenciadas.

La primera planta alberga un amplio salón y una cocina independiente de gran tamaño, muy luminosa gracias a sus grandes ventanales, además de un baño completo. La segunda planta está destinada a la zona de descanso, con tres dormitorios dobles con armarios empotrados y un baño con ducha de hidromasaje. La planta superior acoge la suite principal, que dispone de baño propio con jacuzzi y ducha profesional, vestidor y terraza privada.

La vivienda destaca por sus altas calidades, con hilo musical, aspiración centralizada, cristales blindados, persianas eléctricas y una cuidada fachada de piedra. Su ubicación céntrica permite disfrutar de todos los servicios a pie, combinando privacidad, amplitud y un nivel de confort poco habitual en pleno casco urbano.

Estas dos propiedades reflejan dos formas de entender la vivienda en Galicia: la apuesta por la arquitectura contemporánea y la vida urbana en Vigo, y el valor de una casa independiente exclusiva en el centro de Vilagarcía. Dos opciones diferentes que comparten un denominador común: ubicación privilegiada, calidad y un mercado que sigue ofreciendo oportunidades para perfiles muy distintos.