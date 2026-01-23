Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Ingrid GaliciaCausa Accidente AdamuzRecaudación Inmuebles XuntaUber divide Taxi VigoPensión Viuda Ourense⚽ Epopeya Europea Celta
instagramlinkedin

Orientación profesional, de primera mano en el colegio Mariano de Vigo

El centro educativo organiza en el centro para más de 190 estudiantes su tercer 'Laboratorio académico y profesional'

Estudiantes del Mariano, ayer en la feria de Universidades

Estudiantes del Mariano, ayer en la feria de Universidades / FdV

R,V.

Cuarenta profesionales con años de experiencia laboral en ámbitos diversos como las telecomunicaciones, la ingeniería, el periodismo, la arquitectura, la enfermería, la odontología, el derecho, la psicología o la empresa orientaron este viernes por la mañana a los estudiantes del colegio Mariano Franciscanas de Vigo, en el marco de la tercera edición de su Laboratorio Académico y Profesional. Fue una oportunidad para que los alumnos conocieran de primera mano un poco más y un poco mejor de qué van las titulaciones que sopesan estudiar y su traslación al mundo laboral.

Además, representantes de universidades y centros como el Centro Superior de Hostelería de Galicia presentaron su oferta académica a más de 190 alumnos y alumnas de Educación Secundaria y Bachillerato, en un momento clave de definición personal y formativa. Los estudiantes pudieron resolver dudas sobre las opciones posteriores a la enseñanza obligatoria.

Información y rigor en este momento vital

El objetivo del Mariano es ofrecer al alumnado «información rigurosa, referentes cercanos y espacios de reflexión ajustados a su etapa educativa». Para ello, contó con la colaboración de más de 40 profesionales de diferentes sectores y trayectorias. Una parte significativa de estos ponentes son antiguos alumnos y alumnas del propio centro, así como madres y padres de familias del propio centro.

Noticias relacionadas y más

La directora del Mariano de Vigo,Beatriz Rodríguez Cruz, explica que «el Laboratorio Académico y Profesional refleja una forma de entender la orientación como parte esencial del proceso educativo. El trabajo del Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios, junto con la implicación de profesionales vinculados al colegio, permite ofrecer al alumnado referentes cercanos y una orientación honesta y realista» en un momento decisivo de sus vidas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents