Así es el piso reformado en Vigo que se vende por menos de 200.000 euros

El mercado inmobiliario de Vigo continúa mostrando un dinamismo notable, con propuestas que se adaptan tanto a quienes buscan vivienda habitual como a perfiles inversores. Un piso reformado con terraza en el barrio de Teis y una vivienda de obra nueva en Lavadores se presentan como dos opciones destacadas por su ubicación, características y encaje dentro de la actual demanda residencial de la ciudad.

Piso reformado con terraza en Teis, Vigo por 198.000 euros

Cocina de piso con terraza en Teis, Vigo / Tucasa.com

Esta vivienda se sitúa en el barrio de Teis, próxima al Mercado, y sale a la venta por 198.000 euros. El piso cuenta con 98 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres dormitorios y un baño, y se encuentra en una primera planta de un edificio sin ascensor.

El inmueble ha sido reformado íntegramente hace cuatro años, incluyendo instalaciones de electricidad y fontanería, carpintería interior y exterior, suelos y revestimientos. La distribución ofrece espacios amplios y luminosos, con un salón-comedor integrado y una cocina moderna con isla, totalmente amueblada y equipada.

Uno de los puntos destacados de la vivienda es su espacio exterior, con acceso a un balcón desde uno de los dormitorios y una terraza accesible desde la cocina, que aporta un desahogo muy valorado en el entorno urbano. La vivienda se vende amueblada y cuenta con armarios empotrados y calefacción.

Ubicada en una zona consolidada, con colegios, guarderías, supermercados, instalaciones deportivas y comercio de proximidad, esta propiedad se presenta como una opción atractiva tanto para residencia habitual como para inversión en alquiler, ya sea tradicional o por habitaciones.

Obra nueva en Lavadores, Vigo por 190.000 euros

Obra nueva en Lavadores, Vigo / Tucasa.com

En el barrio de Lavadores, concretamente en el entorno del Calvario, se encuentra la segunda propiedad, correspondiente a una promoción de obra nueva con entrega prevista en 2027. El piso cuenta con 61 metros cuadrados construidos, distribuidos en un dormitorio y un baño.

La vivienda forma parte de un edificio de 19 pisos situado en una de las zonas más dinámicas y consolidadas de la ciudad, con acceso inmediato a todo tipo de servicios y excelentes comunicaciones, gracias a su proximidad a la Avenida del Aeropuerto y a varias líneas de transporte público.

El inmueble destaca por sus calidades de construcción, con una distribución funcional y luminosa, cocina independiente amueblada y equipada y baño con plato de ducha. Además, cada vivienda incluye plaza de garaje y trastero, con la posibilidad de adquirir una segunda plaza, un valor añadido en este entorno urbano.

La promoción se perfila como una alternativa interesante tanto para quienes buscan una vivienda moderna en una zona en crecimiento como para inversores que apuestan por la obra nueva en áreas con alta demanda.

Estas dos propiedades reflejan la diversidad del mercado inmobiliario que combina viviendas reformadas en barrios consolidados como Teis con promociones de obra nueva en zonas estratégicas como Lavadores. Opciones distintas que responden a necesidades y proyectos variados, pero que confirman el atractivo de Vigo como ciudad para vivir e invertir.