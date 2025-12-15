Oportunidad inmobiliaria en Vigo: sale a la venta un piso de obra nueva junto a Praza España por 276.000 euros

El mercado inmobiliario de Vigo continúa incorporando nuevas promociones de alta calidad en ubicaciones estratégicas. Una de las más destacadas se sitúa en la calle Nicaragua, en el entorno de Praza España y El Corte Inglés, donde se comercializa un piso de obra nueva, listo para estrenar, que combina diseño moderno, eficiencia energética y una localización privilegiada en pleno eje de crecimiento urbano de la ciudad.

Un residencial de nueva construcción en una de las zonas más demandadas

Piso en Praza España (Vigo) / Tucasa.com

La vivienda forma parte de un exclusivo edificio de obra nueva ubicado entre la nueva Ciudad de la Justicia y el Centro Comercial Vialia, a escasos minutos de la Plaza Elíptica y del centro comercial El Corte Inglés. Se trata de un piso de 127 metros cuadrados construidos, con dos dormitorios y dos baños, diseñado para ofrecer amplitud, confort y una excelente distribución.

El inmueble destaca por sus acabados de alta calidad y por incorporar las últimas innovaciones en construcción residencial. Cuenta con cocina totalmente equipada con electrodomésticos de primeras marcas, suelos laminados tipo tarima flotante, carpintería exterior de PVC de alto aislamiento y persianas eléctricas en todos los dormitorios. La iluminación LED y los aislamientos térmicos y acústicos de alta densidad permiten alcanzar una alta calificación energética, reduciendo el consumo y mejorando el confort interior.

Además, el precio incluye plaza de garaje y trastero, un valor añadido especialmente apreciado en esta zona de la ciudad.

Viviendas inteligentes y preparadas para el futuro

Exclusivo residencial en el centro urbano de Vigo / Tucasa.com

El edificio ha sido concebido siguiendo las nuevas tendencias en hogar inteligente. Los propietarios podrán gestionar su vivienda a través de la aplicación móvil YoHome Residencial, que permite controlar diferentes funciones del hogar de forma remota. Asimismo, todas las plazas de aparcamiento cuentan con preinstalación para cargadores de vehículos eléctricos, anticipándose a las nuevas necesidades de movilidad.

La fachada ventilada en la parte principal y el sistema SATE en la fachada trasera refuerzan el aislamiento térmico del edificio, mientras que las zonas ajardinadas, equipadas con césped artificial, aportan un entorno cuidado y funcional.

Ubicación estratégica entre servicios, comercio y zonas verdes

Uno de los grandes atractivos de esta promoción es su entorno urbano. La vivienda se encuentra en una zona residencial tranquila de la calle Nicaragua, pero a la vez a un paso de algunas de las infraestructuras más importantes de Vigo, como Vialia, la Ciudad de la Justicia y El Corte Inglés. Todo ello sin renunciar a la cercanía del Parque de El Castro, uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad y un referente a nivel gallego.

Con un precio de 276.000 euros, este piso de obra nueva en el entorno de Praza España representa una de las oportunidades más completas del mercado actual en Vigo. Ubicación estratégica, calidad constructiva, eficiencia energética y tecnología aplicada al hogar se unen en una vivienda pensada para disfrutar desde el primer día y adaptada a las necesidades del futuro.

Todos los detalles de la propiedad en el enlace de venta de piso en Praza España-Corte Inglés, Vigo o rellenando tus datos en el siguiente formulario:

Una propuesta que confirma que la obra nueva, bien situada y con altos estándares de calidad, sigue siendo una de las opciones más demandadas en la ciudad olívica.