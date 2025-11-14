Oportunidad en el centro de Vigo: vivienda con garaje y luz natural a dos pasos de Praza de España

El mercado inmobiliario de Vigo continúa mostrando una gran vitalidad, con propuestas que se adaptan tanto a quienes buscan vivir en pleno corazón urbano como a quienes prefieren apostar por zonas residenciales en expansión. A continuación, destacamos dos viviendas que reflejan esa dualidad: una propiedad moderna y céntrica en Praza de España, y un piso con potencial en Sárdoma, ideal para quienes buscan una reforma a medida.

Piso luminoso en el centro de Vigo por 345.000 euros

Cocina de piso en Praza España, Corte Inglés, Vigo / Tucasa.com

Vivir en el centro de Vigo siempre ha sido sinónimo de calidad de vida, servicios y movilidad. En Rúa México, a escasos metros de la estación de tren y de Praza de España, se encuentra esta magnífica vivienda de 103 m², perfectamente distribuida y lista para entrar a vivir.

El piso dispone de dos amplios dormitorios, dos baños completos, una cocina independiente totalmente equipada y un salón muy luminoso que destaca por su amplitud.

Además, cuenta con plaza de garaje y trastero, dos elementos cada vez más valorados en el centro urbano. Construida con materiales de alta calidad, esta vivienda combina confort, practicidad y una ubicación privilegiada, convirtiéndose en una opción ideal tanto para residencia habitual como para inversión.

Entre sus dotaciones destacan el ascensor, calefacción de gasoil, y su excelente orientación exterior, que garantiza luz natural durante todo el día.

Amplio piso en Sárdoma por 180.000 euros

Piso en Sárdoma, Vigo / Tucasa.com

En una zona tranquila y bien comunicada, este piso de 100 m² representa una oportunidad de inversión o personalización para quienes buscan crear su propio hogar a medida.

La vivienda, comercializada por Ubica Inmobiliaria, se distribuye actualmente en dos dormitorios, dos baños, una amplia cocina con acceso a patio cubierto y un salón-comedor espacioso. Su diseño permite redistribuir los espacios fácilmente, llegando incluso a habilitar hasta cuatro habitaciones según las necesidades del nuevo propietario.

Aunque requiere reforma, el piso destaca por su luminosidad y amplitud, y se encuentra a pocos minutos del centro de la ciudad. La comunidad es reducida y las cuotas mensuales, muy asequibles (20 €).

Estas dos propiedades reflejan el dinamismo del mercado inmobiliario vigués: mientras el centro mantiene su atractivo gracias a la oferta de servicios y conectividad, zonas como Sárdoma continúan ganando protagonismo como alternativas más amplias y asequibles.

Vigo sigue siendo una de las ciudades gallegas con mayor demanda residencial, impulsada por su actividad económica, conexiones ferroviarias y calidad de vida. Tanto para quienes buscan establecerse como para inversores que apuestan por la revalorización a medio plazo, el momento para explorar el mercado local nunca ha sido más interesante.