Oportunidad en el centro de Vigo: vivienda con garaje y luz natural a dos pasos de Praza de España
Piso luminoso en el centro de Vigo por 345.000 euros
Amplio piso en Sárdoma por 180.000 euros
Redacción Tucasa.com
El mercado inmobiliario de Vigo continúa mostrando una gran vitalidad, con propuestas que se adaptan tanto a quienes buscan vivir en pleno corazón urbano como a quienes prefieren apostar por zonas residenciales en expansión. A continuación, destacamos dos viviendas que reflejan esa dualidad: una propiedad moderna y céntrica en Praza de España, y un piso con potencial en Sárdoma, ideal para quienes buscan una reforma a medida.
Piso luminoso en el centro de Vigo por 345.000 euros
Vivir en el centro de Vigo siempre ha sido sinónimo de calidad de vida, servicios y movilidad. En Rúa México, a escasos metros de la estación de tren y de Praza de España, se encuentra esta magnífica vivienda de 103 m², perfectamente distribuida y lista para entrar a vivir.
El piso dispone de dos amplios dormitorios, dos baños completos, una cocina independiente totalmente equipada y un salón muy luminoso que destaca por su amplitud.
Además, cuenta con plaza de garaje y trastero, dos elementos cada vez más valorados en el centro urbano. Construida con materiales de alta calidad, esta vivienda combina confort, practicidad y una ubicación privilegiada, convirtiéndose en una opción ideal tanto para residencia habitual como para inversión.
Entre sus dotaciones destacan el ascensor, calefacción de gasoil, y su excelente orientación exterior, que garantiza luz natural durante todo el día.
Amplio piso en Sárdoma por 180.000 euros
En una zona tranquila y bien comunicada, este piso de 100 m² representa una oportunidad de inversión o personalización para quienes buscan crear su propio hogar a medida.
La vivienda, comercializada por Ubica Inmobiliaria, se distribuye actualmente en dos dormitorios, dos baños, una amplia cocina con acceso a patio cubierto y un salón-comedor espacioso. Su diseño permite redistribuir los espacios fácilmente, llegando incluso a habilitar hasta cuatro habitaciones según las necesidades del nuevo propietario.
Aunque requiere reforma, el piso destaca por su luminosidad y amplitud, y se encuentra a pocos minutos del centro de la ciudad. La comunidad es reducida y las cuotas mensuales, muy asequibles (20 €).
Estas dos propiedades reflejan el dinamismo del mercado inmobiliario vigués: mientras el centro mantiene su atractivo gracias a la oferta de servicios y conectividad, zonas como Sárdoma continúan ganando protagonismo como alternativas más amplias y asequibles.
Vigo sigue siendo una de las ciudades gallegas con mayor demanda residencial, impulsada por su actividad económica, conexiones ferroviarias y calidad de vida. Tanto para quienes buscan establecerse como para inversores que apuestan por la revalorización a medio plazo, el momento para explorar el mercado local nunca ha sido más interesante.
