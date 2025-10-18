Abázcaro Teatro lleva el humor vilagarciano a Mos con «Aquí as fabas, a caldeiradas!»
El grupo actuará mañana domingo a las 19.00 horas en la sala Rebullón y con Atrezzo Teatro de Porriño como anfitrión
El teatro vilagarciano se sube mañana al escenario de la sala Rebullón de Mos de la mano de Abázcaro Teatro, que representará la comedia «Aquí as fabas, a caldeiradas!» a partir de las 19.00 horas. La cita forma parte de la Mostra de Teatro Afeccionado, integrada en el Circuíto Galego de Teatro Amador promovido por Fegatea y que garantiza una intensa actividad escénica con el grupo Atrezzo Teatro como anfitrión y quienes cerrarán este ciclo el próximo domingo en la misma sala con su pieza «!! Silencio !!» .
La agrupación arousana, dirigida por Fernando F. García, viene de cosechar un gran éxito en Vilagarcía, donde abarrotó el Centro Cultural Breogán con esta divertida propuesta cargada de humor, enredos y guiños costumbristas. «Prometemos una tarde llena de risas y de buenas sensaciones», avanza el propio director, que anima al público a acudir a una función que ya ha pasado por escenarios de distintos concellos gallegos.
La entrada al espectáculo es libre y gratuita, aunque el público podrá colaborar con los grupos participantes mediante el sistema de taquilla inversa, depositando su aportación económica antes o después de la función.
Con iniciativas como esta, Fegatea continúa fortaleciendo el tejido cultural gallego, impulsando la difusión del teatro aficionado y acercando las artes escénicas a barrios, pueblos y ciudades de toda Galicia.
