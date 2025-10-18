Abázcaro Teatro lleva el humor vilagarciano a Mos con «Aquí as fabas, a caldeiradas!»

El teatro vilagarciano se sube mañana al escenario de la sala Rebullón de Mos de la mano de Abázcaro Teatro, que representará la comedia «Aquí as fabas, a caldeiradas!» a partir de las 19.00 horas. La cita forma parte de la Mostra de Teatro Afeccionado, integrada en el Circuíto Galego de Teatro Amador promovido por Fegatea y que garantiza una intensa actividad escénica con el grupo Atrezzo Teatro como anfitrión y quienes cerrarán este ciclo el próximo domingo en la misma sala con su pieza «!! Silencio !!» .

La agrupación arousana, dirigida por Fernando F. García, viene de cosechar un gran éxito en Vilagarcía, donde abarrotó el Centro Cultural Breogán con esta divertida propuesta cargada de humor, enredos y guiños costumbristas. «Prometemos una tarde llena de risas y de buenas sensaciones», avanza el propio director, que anima al público a acudir a una función que ya ha pasado por escenarios de distintos concellos gallegos.

La entrada al espectáculo es libre y gratuita, aunque el público podrá colaborar con los grupos participantes mediante el sistema de taquilla inversa, depositando su aportación económica antes o después de la función.

Con iniciativas como esta, Fegatea continúa fortaleciendo el tejido cultural gallego, impulsando la difusión del teatro aficionado y acercando las artes escénicas a barrios, pueblos y ciudades de toda Galicia.