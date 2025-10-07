¿Y si pudieras vivir 24 horas como una reina? Cuesta 4.500€ y esta DO lo está sorteando

Dormir en un hotel de lujo, volar en globo sobre campos infinitos de granados, cenar en un restaurante con estrella Michelin... Disfrutar de todas estas experiencias únicas dignas de la realeza (y muchas otras) ahora puede estar en manos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo eso y más es lo que ofrece el sorteo “24 horas como una Reina” que acaba de lanzar la Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche. En el que además es muy fácil participar.

El premio que hará realidad este sueño está valorado en 4.500 euros. La parte del descanso, el mayor de ellos, será dormir en un hotel exclusivo en pleno corazón del Palmeral de Elche, el más grande de Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Otras de las aventuras de esta experiencia consistirá en ver el amanecer desde un globo aerostático, disfrutar de un menú degustación en el restaurante La Finca de la chef Susi Díaz (1 estrella Michelin) o pasear por el jardín del Huerto del Cura, ese espacio tan mágico que cautivó a Sissí Emperatriz.

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche. / G. T. P.

Consigue un retrato de Moisés Cerezo, el artista que pintó al Rey Felipe VI

Pero nadie conoce a alguna reina que no tenga un retrato. Así que en esta ocasión no iba a poder ser menos. Moisés Cerezo, un auténtico artista del óleo, será el encargado de realizar el tuyo como ya lo ha hecho para personalidades como David Summers, Arturo Pérez-Reverte, Silvia Abril, Andreu Buenafuente o hasta el propio Rey Felipe VI.

Además, el ganador podrá asistir desde un palco a la representación del Misteri d’Elx, una joya cultural de origen medieval que también es Patrimonio de la Humanidad. Allí podrá ver cómo desciende desde la cúpula de la Basílica de Santa María uno de los aparatos aéreos más singulares de esta obra, la Magrana (Granada).

Cómo participar en el sorteo de la Granada Mollar de Elche

El sorteo está activo en Instagram hasta el 21 de octubre. Solo tienes que seguir la cuenta @granadaselche, comentar la publicación del sorteo mencionando a la persona con la que compartirías la experiencia y, si quieres sumar una participación extra, subirlo a stories. El ganador se dará a conocer el 24 de octubre ante notario y disfrutará del premio del 31 de octubre al 2 de noviembre. Te dejamos aquí la publicación para participar:

La Granada Mollar de Elche es la reina de todas las granadas

“Estas vivencias están a la altura de la realeza porque la Granada Mollar de Elche es la reina de todas las granadas, debido a que es la única en el mundo con Denominación de Origen. Además, muchas de las experiencias están relacionadas con este cultivo y es una forma de impulsar el turismo experiencial vinculado al producto local, mostrando que la granada es mucho más que una fruta: es cultura, tradición, paisaje y gastronomía”, ha señalado Francisco Oliva, presidente de la DOP Granada Mollar de Elche.

Todo esto, según apunta la marca, es posible gracias a una campaña que está cofinanciada por la Generalitat Valenciana y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. La difusión de esta iniciativa, según apunta la marca, es posible gracias a la Diputación de Alicante.

En este vídeo puedes ver cómo fue la experiencia del año pasado:

La Granada Mollar de Elche no solo es el corazón de este premio, también es la auténtica protagonista de la temporada. Más de 400 agricultores la cultivan en 40 municipios del sur de Alicante, esta zona concentra el 75% de la superficie nacional y son los principales productores de granadas de Europa. Su calidad está amparada por la DOP, destaca por su sabor dulce, su semilla blanda y comestible y su tono exterior, entre el crema y el rojo, depende del sol que recibe en el árbol.

En la cocina, la Granada Mollar de Elche sorprende por su versatilidad. Más allá de las ensaladas y postres, se integra en mermeladas, batidos, salsas, guarniciones y hasta platos de alta cocina. Una fruta que inspira a chefs y a amantes de la gastronomía por igual.

Un tesoro con múltiples beneficios para la salud

Además de un fin de semana de ensueño, esta campaña nos recuerda que la Granada Mollar de Elche es también salud en estado puro: rica en fibra, minerales y vitaminas (A, B6, C y K), con un enorme poder antioxidante y beneficios para la salud cardiovascular. Además, diversos estudios apuntan a que su consumo regular ayuda a reducir riesgos asociados a enfermedades como la diabetes o ciertos tipos de cáncer. Tanto es así que es un Alimento Funcional y está considerada como una superfruta.

Alrededor de 500 agricultores cultivan la Granada Mollar en 40 municipios del sur de Alicante. / FDV

Si te apetece vivirlo, esta es tu oportunidad de experimentar un fin de semana único en torno a la granada más especial del mundo. Participa en el sorteo “24 horas como una Reina” y descubre por qué la Granada Mollar de Elche es, de verdad, la reina de todas las granadas.