El Gobierno deja en manos de Bruselas el futuro de la AP-9
Transportes evita tomar una decisión sobre los peajes tras certificarse la ilegalidad de la prórroga
El Gobierno central ha decidido dejar en manos de Bruselas el futuro de la AP-9, respondiendo únicamente el dictamen motivado emitido el pasado mes de julio por la Comisión Europea que certificaba la ilegalidad de la prórroga concedida en 2000 por el Gobierno central presidido por José María Aznar, que ampliaba la vigencia de la concesión hasta 2048 cuando tenía que concluir en 2023. Esto supone que nada cambiará a corto plazo en la vía, a la espera de los pasos que dé ahora la Comisión Europea.
«Se ha remitido una respuesta amplia en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales», señalan desde el Ministerio de Transportes, recordando que «esta fase no supone todavía el final del procedimiento». El departamento liderado por Óscar Puente insiste en que «se agotarán las posibles opciones de respuesta».
Asimismo, desde el Ejecutivo vuelven a recordar que la «responsabilidad» de la situación actual es del PP, partido al que invitan a «explicar los motivos» que tuvieron para la prórroga, y defienden el sistema de bonificaciones implantado en la autopista para los usuarios frecuentes de la vía.
- La textil portuguesa Polopiqué entra en crisis y debe a Inditex 12,6 millones y 3,9 a Abanca
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- La violencia del acusado obliga a celebrar a puerta cerrada un juicio por violación en Vigo
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- Muere a los 25 años Martina García Anguita, dirigente de Podemos en Castilla-La Mancha
- Davila 11/09/2025
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal