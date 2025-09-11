Las rampas de Gran Vía a Praza de América buscan el aval de la Xunta: «Que esté en 15 días»
El Concello envía la primera fase del proyecto y urge celeridad
El Concello da un nuevo paso para hacer realidad la construcción de las rampas mecánicas de Gran Vía entre Praza de España y Praza de América, que prevén un desembolso superior a los 26 millones de euros. El gobierno local acaba de enviar a la Administración autonómica el proyecto correspondiente a la primera fase, que comprende el trazado entre las rotondas que dan acceso al centro comercial Gran Vía y a Illes Baleares.
Con el objetivo de exprimir los plazos lo máximo posible, el alcalde vigués, Abel Caballero, exigía la máxima celeridad a la Xunta. «Exijo una contestación inmediata y positiva, en dos semanas debe estar que es lo que se tarda en revisar y por eso quiero en 15 días el visto bueno», señaló el regidor, que amenaza con acciones de protesta si el aval autonómico se dilata.
«Si la Xunta se retrasa, que no me extrañaría, se lo estaré recordando. Si se le ocurre decir que no, llenaré Vigo de carteles diciendo que Rueda quiere paralizar obras. Ya lo hicieron con las otras de Gran Vía y les ganamos en los tribunales», recordó Caballero.
El proyecto de las rampas entre Praza de España y Praza de América prevé, además del sistema mecánico central, conexiones complementarias hacia las calles Barcelona, Zaragoza, Zamora o Hispanidad y nuevas zonas verdes.
