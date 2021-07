Un baionés de 21 años amputado tras un accidente en moto recauda 25.000 € para una prótesis en menos de un día

Hoy se cumple un mes de que Álvaro Santalla, con solo 21 años, se enfrentó a la que sería (posiblemente) la decisión más importante de toda su vida: "Tuve que decidir entre mi vida o mi pierna”, relata con una calma sorprendente.

Lo que tuvo que vivir aquel 5 de junio tras coger una fatídica curva en una carretera portuguesa no fue nada fácil: "Me rompí prácticamente todos los huesos de la pierna izquierda (fémur, rodilla, tibia y tobillo) al chocar contra un árbol", expresa. Con varias fracturas abiertas, la tibia le seccionó una arteria y acabó asomándole por el gemelo..." Se desangraba.

Pero estuvo despierto, no perdió el conocimiento durante 40 minutos que tardó en llegar la ambulancia. "Tuve amigos dándome la mano todo el tiempo. Estuve despierto mirando hacia el cielo. Pensaba: "Si consigo no morir, perderé la pierna seguro”, admite.

Luego del traslado en ambulancia a un hospital de Oporto, Álvaro recobró las esperanzas. "Estuve cinco días en coma inducido y tuve 3 cirugías para salvarme la pierna. Luego me despertaron y me dijeron que, o salvaban la pierna, o mi vida. Así que llegó la amputación", recuerda.

Pero los problemas no se quedarían ahí. Conocer la rehabilitación necesaria y acceder al mundo de las prótesis abrió otro farragoso frente para Álvaro, estudiante de un ciclo de Telecomunicaciones en el Val Miñor que pretendía ser guardia civil y trabajaba como camarero en un local de Baiona. "Aún dependo económicamente de mis padres y ahora no podré ser guardia civil; quizás estudie una carrera", valora.

Esta mañana, acaba de llegar del hospital Álvaro Cunqueiro de hacerse las curas del muñón y se entera de que una peña deportiva de Baiona acaba de ingresar 2.000 euros, sumados a muchas otras aportaciones de familias, particulares y anónimos, en una campaña para recaudar fondos para una prótesis. La web está activa desde anoche y Álvaro se muestra ilusionado con la buena acogida: ya ha logrado reunir más de 25.000 euros, de los 50.000 necesarios.

El joven explica que la Seguridad Social financia solo una parte de esa prótesis y que en su caso, dada su juventud, es la cuarta parte de la que necesitará para tener calidad de vida. Por eso se decicidió, justo un mes después de la operación decisiva, a pedir ayuda. Y la sociedad está respondiendo. "Estoy muy agradecido", sonríe el joven que sigue con el ánimo alto.

"El hecho de poder estar vivo es algo que valoro por encima de todo. No me importa haber perdido la pierna. Me preocupaba más no volver a ver a los que quiero", reconoce.