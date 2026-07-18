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IKFEM en el viejo Puente Internacional de Tui

IKFEM en el viejo Puente Internacional de Tui

Imagen: Jose Lores / Edición: Eli Regueira

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Tui
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El viejo Puente Internacional Tui-Valença se convirtió ayer en un gran escenario cultural para celebrar sus 140 años de historia y la tercera jornada del XIV IKFEM Festival. Durante doce horas ininterrumpidas, miles de personas de ambos lados del Miño recorrieron los 400 metros de esta infraestructura emblemática, cerrada al tráfico y transformada en un espacio de música, artesanía, gastronomía y diálogo transfronterizo.

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