HBO MAX

Tráiler del documental «Desde la celda: Crimen en León», de HBO Max

El 12 de mayo de 2014, Montserrat González y su hija Triana Martínez asesinaron a Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, en un crimen a plena luz del día que conmocionó a España. Doce años después, ambas rompen su silencio desde prisión con un testimonio inédito en el que relatan cómo y por qué mataron, reflexionan sobre su condena y muestran arrepentimiento. El relato se completa con el análisis de policías, abogados y criminólogos que reconstruyen el caso y exploran la mente criminal de madre e hija. Un retrato íntimo de un crimen real. Se trata de una producción de DADÁ FILMS para HBO Max escrita y dirigida por el vigués Fernando Ureña y María Pulido.