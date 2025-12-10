Europa Press

Se confirma la noticia: Melissa Jiménez y Fernando Alonso están esperando su primer hijo

Tras días de rumores en medios especializados, parece que la buena noticia se confirma. Melissa Jiménez y Fernando Alonso están esperando su primer hijo en común. Así lo ha confirmado la revista 'Hola', detallando según fuentes cercanas a la pareja que Melissa ya estaría embarazada de 6 meses y que ha decidido aparcar sus compromisos profesionales para centrarse en su maternidad, motivo de su ausencia en las últimas careras del Mundial de Fórmula 1 entre otros eventos. Más información